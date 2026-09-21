Gerente global da Natura visita Pernambuco e diz que estado é um dos maiores consumidores da marca

Por ocasião do Dia do Perfumista, comemorado nesta segunda-feira, Renata Mesquita esteve na sede do Diario e revelou que o Nordeste é responsável por metade do consumo dos perfumes da NaTura

A gerente global da perfumaria da Natura, Renata Mesquita, (à esq.) e a perfumista exclusiva da Natura, Verônica Kato (à dir.) (Maurício Ferry/DP Foto)

O Dia do Perfumista, comemorado nesta segunda-feira (21), homenageia os profissionais especializados na criação, formulação e desenvolvimento de fragrâncias. Nas celebrações deste ano, Recife recebeu a visita de Renata Mesquita, gerente global da Natura, gigante da perfumaria do Brasil. O público nordestino é o principal consumidor dos perfumes da marca.

Segundo Renata Mesquita, o Nordeste é responsável por metade do consumo dos itens de perfumaria da empresa. “Perfume é considerado um item básico na cesta de cuidados do consumidor nordestino, que tem uma relação muito forte com cheiros, então a gente se inspira nesse comportamento cultural para criar perfumes únicos”, relata.

O Kaiak, linha da Natura com fragrâncias refrescantes, é o item de perfumaria mais consumido no Nordeste. De acordo com Renata, o clima predominantemente quente da região favorece a busca por caminhos olfativos mais frescos.

“O Kaiak é uma marca muito vendida no Nordeste, sobretudo, em Pernambuco. Nós vendemos um Kaiak a cada três segundos, certamente, dois desses três perfumes são vendidos aqui. Essas fragrâncias mais frescas têm mais saída porque você consegue se perfumar mais ao longo do dia”, pontua.

Esse comportamento local, aliado à biodiversidade da região, inspira Verônica Kato, perfumista criativa exclusiva da Natura há 20 anos. Ela explica que o consumidor nordestino se agrada de fragrâncias adocicadas e confortáveis, elementos que podem ser encontrados na flor vanilla bahiana.

“A gente usa muito a vanilla bahiana, chamamos assim porque ela é plantada e extraída na Bahia, mas é uma baunilha que aparece em todo o litoral atlântico, na mata atlântica e nas praias. É uma baunilha especial, ela é adocicada, mas não é tão doce, é mais cremosa. Ela traz um diferencial muito grande em várias fragrâncias da Natura”, detalha.

