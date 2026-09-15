Crescimento no comércio varejista em Pernambuco foi o maior do país de janeiro a julho, revela o IBGE

O volume nas vendas cresceu 10,4% no varejo restrito e 9,2% no ampliado. Os resultados foram acima da média nacional

Números positivos também foram verificados na comparação entre os meses de julho de 2025 e 2026 (Allan Torres/ DP Foto)

Pernambuco liderou o crescimento do comércio varejista no Brasil durante o acumulado de janeiro a julho de 2026. Em relação ao mesmo período de 2025, o volume nas vendas cresceu 10,4% no varejo restrito, que reúne oito grupos de atividades, como supermercados, vestuário, farmácias e combustíveis. Em relação ao varejo ampliado, que inclui veículos, motos, material de construção e atacado de alimentos, o estado teve aumento de 9,2%. No Brasil, as altas foram de 1,8% e 1,9%, respectivamente. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados positivos em Pernambuco não são explicados de maneira uniforme entre as atividades, visto que o estado concentra segmentos que cresceram acima da média nacional, enquanto outros recuaram, como na passagem de junho a junho deste ano, quando Pernambuco teve queda de 1,5% no varejo restrito e 1,8% no ampliado.

Entretanto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Pernambuco (SDEC) estima que, dos 9,2% de crescimento do varejo ampliado no acumulado do ano, cerca de 6% vêm de hipermercados, supermercados e produtos alimentícios, e cerca de 2,6% de veículos, motocicletas, partes e peças.

Os indicadores também foram positivos quando comparado julho de 2026 com o mesmo mês de 2025. Nesse mês, o varejo restrito cresceu 7,1%, segundo melhor resultado do país, perdendo apenas para o Espírito Santo, que cresceu 8,5%. No varejo ampliado, o avanço em Pernambuco foi de 6,1%, superado somente por Mato Grosso do Sul, que teve aumento de 10,9%, e Distrito Federal, com elevação de 7,5%.

“Este resultado está sendo obtido pelo empenho que o estado de Pernambuco tem realizado em estruturar políticas públicas voltadas à melhoria do ambiente de negócio, que tem oportunizado maior aumento de empresas criadas, e, também, a manutenção dessas empresas aqui no estado, com ampliação e geração de emprego e renda”, explica a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

