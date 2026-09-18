Pernambuco confirma quarto óbito por dengue em 2026

Estado soma 47.418 notificações da doença até setembro, número 37% maior que o registrado no mesmo período de 2025; Boletim Epidemiológico de Arboviroses n° 36, foi divulgado nesta quinta-feira (17)

Mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Foto: I5F/Divulgação ()

Pernambuco confirmou o quarto óbito por dengue em 2026. A vítima é um homem de 60 anos, morador de Olinda, que morreu em 7 de maio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o paciente tinha comorbidades. A confirmação consta no Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado nesta quinta-feira (17).

De acordo com o levantamento, Pernambuco contabiliza 47.418 notificações de dengue entre 4 de janeiro e 12 de setembro deste ano. Do total, 22.900 são considerados casos prováveis, enquanto 24.518 foram descartados.

O número representa um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2025. No ano passado, nesse mesmo período, foram registradas 34.604 notificações. Vale ressaltar que, no informe epidemiológico n° 36, de 2025, o estado tinha a confirmação de seis óbitos por dengue.

Até o momento, 11.368 casos de dengue foram confirmados no Estado. Entre eles, 686 apresentaram formas graves da doença. Ainda há 22 óbitos em investigação para arboviroses e outros 27 foram descartados.

A incidência de casos prováveis de dengue em Pernambuco está em 239,5 casos para cada 100 mil habitantes. O boletim aponta que 82 municípios estão classificados com baixa incidência, 56 apresentam incidência média e 41 estão em situação de alta incidência. Seis municípios não registraram casos prováveis no período.

Na Região Metropolitana do Recife, os maiores números de casos prováveis aparecem no Recife, com 3.387 registros, seguido por Jaboatão dos Guararapes, com 2.990, Paulista, com 1.002, e Cabo de Santo Agostinho, com 888.

O Recife concentra ainda 64 casos de dengue com formas graves. Jaboatão tem 49, Ipojuca, 14 e Olinda, 12.

O boletim também identificou a circulação dos sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3 no Estado.

Outras arboviroses

Além da dengue, Pernambuco registrou 6.653 notificações de chikungunya no período, com 2.233 casos prováveis e 363 confirmações. O número de notificações representa aumento de 19,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para zika, foram 1.235 notificações, sendo 118 casos prováveis. Até o momento, não houve confirmação da doença. Entre os casos prováveis, 17 são de gestantes.

Risco de transmissão

O levantamento mais recente do Índice de Infestação Predial (LIRAa/LIA) aponta que 24 municípios pernambucanos, o equivalente a 13% dos que realizaram a pesquisa, estão em situação de risco alto para transmissão de arboviroses.

Outros 105 municípios (57%) estão em situação de alerta, enquanto 55 (30%) apresentam risco baixo. Um município não realizou ou não enviou os dados da pesquisa.

A SES orienta que pessoas com sintomas como febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele procurem atendimento de saúde.

Dor abdominal intensa, vômitos e sangramentos são sinais de alerta para formas graves da dengue.