Bancários da Caixa Econômica entram em greve a partir desta quinta

A paralisação ocorre após a instituição financeira rejeitar a proposta apresentada pela categoria durante as negociações

Caixa Econômica Federal (Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO)

Empregados da Caixa Econômica Federal iniciam, nesta quinta-feira (10), greve por tempo indeterminado em agências de todo o Brasil. A paralisação ocorre após a instituição financeira rejeitar a proposta apresentada pela categoria durante as negociações.

Entre as principais reivindicações dos bancários estão soluções para que a Caixa aumente sua participação no financiamento do plano de saúde, sem que esse acréscimo seja transferido para os empregados.

Na tarde desta quarta-feira (9), a Caixa Econômica recebeu os representantes dos trabalhadores para uma reunião em São Paulo. Não se chegou a um acordo e a continuação das negociações ficou marcada para mais um encontro nesta quinta de manhã (10).

Caso o Comando Nacional dos Bancários aceite as propostas, ainda será necessário aguardar 48 horas (em dias úteis) para que uma nova assembleia seja marcada para decidir a continuidade ou não da greve. A paralisação, portanto, deve continuar pelo menos até a segunda-feira.

Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Fabiano Moura, a greve é uma resposta direta à postura adotada pela Caixa. "Os empregados e empregadas da Caixa deram uma demonstração de unidade e resistência ao rejeitarem as propostas apresentadas. Entre os pontos que levaram à mobilização está também a defesa do Saúde Caixa, que é uma reivindicação fundamental para a categoria”, pontua.

Banco do Brasil

Na Campanha Nacional dos Bancários 2026, os funcionários da rede privada e do Banco do Nordeste aceitaram as propostas apresentadas. A categoria do Banco do Brasil, apesar de rejeitar a proposta do banco, optou por retomar as negociações em vez de entrar em paralisação.



Também nesta quinta-feira (10) ocorre uma nova assembleia nacional da categoria, que será realizada em formato virtual a partir das 18h.

A nova reunião ocorre após os bancários se posicionarem contra a última proposta apresentada pelo Banco do Brasil e deliberar pela reabertura das negociações.

“O Banco endureceu sua postura contra os trabalhadores. Justifica ser empresa pública e, por isso, precisa cumprir várias diretrizes, como não ter condições de pagar PLR (Participação nos Lucros e Resultados) em datas diferentes e, caso alguma base não assine o acordo até sexta-feira, a antecipação só será paga em 2027, ao final do resultado. Gostaríamos que o BB tivesse a mesma postura de empresa pública quando fosse tratar seus funcionários e não usasse as mesmas ferramentas ‘medievais’ usadas pelo setor privado”, afirma o presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.