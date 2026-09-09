Sesi prorroga inscrições e oferece 450 vagas gratuitas para EJA com qualificação profissional

Oportunidades são destinadas a pessoas a partir de 18 anos; inscrições seguem abertas até 14 de setembro e podem ser realizadas gratuitamente

As vagas são destinadas para pessoas a partir de 18 anos (Foto: Divulgação)

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE), por meio do programa SEJA Pro+ Trabalho e Emprego, está ofertando 450 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, com cursos em parceria com o SENAI-PE. As vagas são destinadas para pessoas a partir de 18 anos.

Com oportunidades de cursos profissionalizantes nas áreas de Pedreiro de Alvenaria, Refrigeração e Eletricista Instalador Predial, o programa SEJA PRO+ está com inscrições gratuitas abertas até o próximo dia 14 de setembro, por meio do site https://mkt.fiepe.org.br/matriculas-eja.

O programa é uma parceria entre o SESI Pernambuco, o Conselho Nacional do SESI (CN-SESI) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e prevê bolsa-auxílio de R$ 100 para os estudantes.

A EJA Profissionalizante ofertada pelo SESI-PE abrange o Ensino Fundamental anos finais e o Ensino Médio em três etapas. Na primeira, o aluno passa pelo Reconhecimento de Saberes, um processo que avalia, valida e aproveita os conhecimentos práticos e de vida que o estudante já adquiriu trabalhando ou estudando por conta própria.Essa etapa serve para identificar o nível de aprendizado do aluno antes de iniciar os estudos formais. Assim, o estudante não precisa refazer conteúdos que ele já domina

A parceria com o SENAI-PE entra na segunda etapa, com cursos profissionalizantes com duração de dois meses nas seguintes áreas: Pedreiro de alvenaria, padeiro, eletricista instalador predial, almoxarife, instalador de sistemas fotovoltaicos e refrigeraçãoentre outros.

Ao longo do programa, os estudantes terão atividades online e encontros presenciais. Paralelo a esse curso, os alunos têm as aulas tradicionais do EJA, que seguem até a conclusão, prevista para 12 meses.

A superintendente do SESI-PE, Claudia Cartaxo ressalta que o programa é uma forma de ampliar a escolaridade e criar novas oportunidades para jovens que precisaram deixar a escola e agora buscam um recomeço profissional. “O SEJA Pro+ é uma oportunidade de gerar crescimento profissional para os pernambucanos, aumentando as chances de se inserir no mercado de trabalho e, consequentemente, de melhorar o próprio futuro”.

Distribuição dos cursos profissionalizantes:

SENAI Goiana

- Almoxarife (50 vagas)

SENAI Paulista

- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)

- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)

SENAI Santo Amaro

- Padeiro (36 vagas)

- Refrigeração (40 vagas)

SENAI Areias

- Eletricista Instalador Predial (50 vagas)

- Instalador de Sistemas Fotovoltaicos (50 vagas)

SENAI Caruaru

- Almoxarife (24 vagas)

SENAI Petrolina

- Pedreiro de Alvenaria (50 vagas)

- Padeiro (50 vagas)