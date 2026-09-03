Plataforma GO Recife ganha ferramenta de geolocalização do usuário para busca de empregos

A novidade de geolocalização ajuda na procura de empregos próximo das residências dos usuários. A nova ferramenta do GO Recife foi anunciada nesta quinta (03), durante a celebração de cinco anos da plataforma

Cinco anos da iniciativa e já foram ofertadas mais de 110 mil vagas de trabalho (Fotos: Hélia Scheppa/PCR)

A plataforma de busca de empregos GO Recife passou a contar com uma ferramenta de geolocalização, que facilita a busca por trabalho nas proximidades da residência dos usuários. O anúncio da novidade foi feito nesta quinta-feira (3), durante a celebração dos cinco anos da iniciativa, que já ofertou mais de 110 mil vagas de trabalho.

De acordo com o prefeito do Recife, Vitor Marques, essa inovação na plataforma incentiva tanto a pessoa que está buscando um emprego quanto o empreendedor que está disponibilizando a vaga.

“No dia de hoje, a gente lança dentro da plataforma algo ainda mais refinado, em que a pessoa que está buscando emprego pode usar a geolocalização de sua casa ou do seu CEP para localizar um emprego próximo da sua casa. Isso ajuda ainda mais a incentivar a busca por emprego, pois quanto mais próximo o serviço, melhor para o trabalhador”, destacou o prefeito do Recife durante a celebração, que aconteceu no Compaz Leda Alves, no bairro do Pina.

Outra novidade anunciada para o GO Recife foi a ferramenta de Inteligência Artificial (IA), com reconhecimento de voz, que irá ajudar a fazer e atualizar os currículos cadastrados na plataforma.

“Além da geolocalização, o usuário conta agora com uma ferramenta de Inteligência Artificial, com o reconhecimento de voz, que vai ajudar a fazer e atualizar o currículo na plataforma. Com isso, pessoas que não sabem ler e escrever irão conseguir acessar o seu currículo por voz, para conseguir dar um ‘match perfeito’ naquela oportunidade de emprego que está no GO Recife”, explicou o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.

A plataforma também passou a contar com uma ferramenta de busca por similaridade, que considera as experiências profissionais cadastradas para encontrar vagas mais compatíveis com o perfil de cada candidato.

Além de tudo isso, o aplicativo incorporou também o reconhecimento facial e a biometria do Conecta Recife, tornando o acesso mais rápido e seguro.

Números do GO Recife

De acordo com dados da Prefeitura do Recife, que é responsável pelo desenvolvimento da plataforma, mais de 110 mil vagas de emprego já foram ofertadas pelo GO Recife, que tem uma média diária, segundo o secretário Rafael Cunha, de 30 novas vagas de emprego por dia.

Além disso, a plataforma conta com cerca de 200 mil currículos e mais de 3,7 mil empresas cadastradas, que ao longo destes cinco anos resultaram em mais de 22 mil convocações para entrevistas de emprego.

Apesar de não cravar um número exato, o prefeito Vitor Marques acredita que haverá um aumento de 10 mil vagas que serão ofertadas dentro da plataforma GO Recife até o final do ano.

“Não dá para cravar um número exato de novas vagas, pois depende da dinâmica do mercado e das empresas, pois são elas que ofertam a maior quantidade de vagas. Porém, se manter essa média de 30 vagas por dia, a gente pode considerar que haverá mais 10 mil novas vagas de emprego ofertadas no GO Recife até o fim do ano. O que pedimos é que o cidadão que está buscando as vagas fique atento às oportunidades”, ressaltou.

Outra oportunidade disponibilizada na plataforma é a qualificação profissional, que já chegou a ofertar ao longo desses cinco anos, segundo a gestão municipal, aproximadamente 35 mil vagas gratuitas.

Arena GO Recife

Além da plataforma digital, a Prefeitura do Recife oferece a Arena GO Recife, que chegou a sua 52ª edição nesta quinta-feira (04), oferecendo serviços, orientações e oportunidades para a população de forma presencial.

“As arenas GO Recife é uma oportunidade essencial para aproximar o serviço das pessoas de maneira presencial, seja para ofertar serviços, tirar dúvidas ou até ajudar aquelas pessoas que têm dificuldades com o ambiente digital”, enfatizou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão

O que é o GO Recife

O GO Recife é uma plataforma digital gratuita desenvolvida pela Prefeitura do Recife voltada para a geração de emprego, renda e qualificação profissional na capital pernambucana.

A tecnologia é disponibilizada dentro do Conecta Recife e envia mensagem por Whatsapp a partir do momento em que uma vaga se encaixa nas características descritas no currículo do usuário.