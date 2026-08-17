Cursos gratuitos oferecem 3 mil vagas para trabalhadores do turismo em Porto de Galinhas

A iniciativa visa fortalecer a gestão dos pequenos negócios em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco

Sebrae e Prefeitura de Ipojuca lançam capacitações para atendimento ao turista, vendas e finanças (Foto: Léo Domingos/Prefeitura de Ipojuca) (Foto: Léo Domingos/Prefeitura de Ipojuca)

Quem trabalha ou pretende trabalhar no setor de turismo em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, pode se inscrever gratuitamente em uma programação de cursos e oficinas voltada à qualificação profissional. Ao todo, são 3 mil vagas oferecidas pelo Sebrae Pernambuco e pela Prefeitura de Ipojuca.

As capacitações começam neste mês de agosto e serão realizadas durante três meses na Alameda Cajarana, em Porto de Galinhas. A programação inclui cursos sobre atendimento ao turista, vendas e finanças, além de temas como marketing digital, fotografia para negócios e precificação.

As aulas serão distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite, permitindo que trabalhadores conciliem a formação com a rotina profissional. Os participantes receberão certificado ao final das capacitações.

As inscrições podem ser feitas presencialmente no local das atividades ou pela internet, por meio do site Rede Ipojuca.

Além dos cursos, a programação contará com atendimento da Casa do Empreendedor, que oferecerá orientações a pequenos negócios sobre formalização, gestão e acesso a serviços de desenvolvimento empresarial.

A iniciativa é voltada a empreendedores, trabalhadores e prestadores de serviços ligados ao turismo em Ipojuca, especialmente em Porto de Galinhas, um dos principais destinos turísticos de Pernambuco.

Serviço

Programa Turismo da Gente (Ipojuca)

Quando: Agosto

Onde: Alameda Cajarana, em Porto de Galinhas

Inscrições: No local e pelo site https://rede.ipojuca.pe.gov.br/site/eventos/448