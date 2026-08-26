Porto de Suape recupera terreno de 55 hectares, mas destinação ainda será definida

Área é equivalente a 77 campos de futebol e reúne condições de abrigar empreendimentos industriais, logísticos, portuários e navais

Área de 55 hectares recuperada por Suape (Arquivo/Suape)

O Complexo Industrial Portuário de Suape recuperou uma área de 55 hectares que anteriormente havia sido arrendada pela empresa Vard Promar. O terreno, que tem espaço equivalente a 77 campos de futebol, possui acesso à frente d’água e reúne condições para receber empreendimentos industriais, logísticos, portuários, navais e offshore.

A área foi retomada após decisão arbitral favorável a Suape, que reconheceu a validade da rescisão unilateral do contrato de arrendamento firmado em 2010. Com o término da arbitragem, o complexo poderá reassumir a posse e definir alternativas para a destinação do terreno.

Para o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, a retomada dessa área amplia a capacidade para receber novos projetos. "Nosso objetivo agora é avaliar a melhor destinação para o terreno, de forma que ele possa cumprir uma função produtiva e contribuir para a atração de investimentos e a geração de novas oportunidades em Pernambuco”, avalia.

Características do terreno

A área reincorporada fazia parte de um terreno de 80 hectares, com 25 hectares destinados à implantação do Estaleiro Vard Promar e mais outros 55 vinculados ao contrato de arrendamento, que agora foi encerrado. Apenas 1,75 hectare dos 55 hectares havia sido utilizado como depósito.

O espaço tem acesso à frente d’água, que possibilita a realização de atividades que necessitam de conexão direta com o ambiente marítimo e a infraestrutura portuária.

As próximas etapas incluem os procedimentos necessários à retomada efetiva da posse e estudos técnicos para definir a destinação econômica do terreno. A operação do estaleiro não será afetada durante esse processo.