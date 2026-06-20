Suape cresce 26,9% e movimenta mais de 11,2 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses de 2026

Influenciado pela expansão da Refinaria Abreu e Lima, o volume alcançado foi 26,9% superior ao do mesmo período de 2025

Em janeiro, Suape já havia sinalizado o desempenho positivo quando aumentou em 38,6% a movimentação de cargas e de 26,2% nas atracações na comparação com o primeiro mês de 2025 (Foto: Divulgação)

O Complexo Industrial Portuário de Suape movimentou 11.268.644 toneladas de cargas entre janeiro e maio deste ano. O volume foi 26,9% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Segundo a gestão da instituição, os números reforçam a trajetória de crescimento alcançada desde o início de 2026.

De acordo com ranking da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o atracadouro do estado figura é o quarto porto público mais movimentado do país, com base em números alcançados até 31 de maio.

Em janeiro, Suape já havia sinalizado o desempenho positivo quando aumentou em 38,6% a movimentação de cargas e de 26,2% nas atracações na comparação com o primeiro mês de 2025.

Granéis líquidos lideram movimentação

Até maio, as operações com granéis líquidos representaram 66,2% de toda a movimentação. Nesse grupo, foram 7.454.345 toneladas de petróleo, derivados e outros produtos líquidos, resultado 41,9% superior ao do mesmo intervalo de 2025.

Segundo o Porto de Suape, o crescimento é reflexo da ampliação da produção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), que agora opera com capacidade para processar até 130 mil barris por dia.

O Tecon Suape registrou 275.714 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) entre janeiro e maio, volume semelhante ao apurado no mesmo período do ano passado e correspondente a 25,9% das operações do complexo.

Os granéis sólidos também registraram crescimento. O segmento acumulou 658.642 toneladas, com crescimento de 43,6%, com destaque para trigo, cimento, clínquer e coque. Já as cargas gerais soltas responderam por 2,1% da movimentação total.

O aumento das operações teve reflexo direto no fluxo marítimo. Nos cinco primeiros meses do ano, Suape recebeu 693 embarcações de diferentes portes e perfis, número 14,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025.

Para o diretor-presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, os resultados demonstram a consolidação de um ciclo sustentável de expansão. "Os números confirmam a força do nosso parque industrial, o crescimento das operações energéticas e os efeitos dos investimentos que vêm ampliando a competitividade do porto", destaca.