Pernambuco liderou empregos em Tecnologia da Informação no Nordeste em 2025

Com cerca de 22 mil vagas formais, o estado alavancou o ritmo de expansão da região entre profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Porto Digital, no Bairro do Recife ( Maria Eduarda Bione/Esp.DP)

Pernambuco concentrou 21.995 vínculos de profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2025, tendo um aumento de 6,9% em dois anos, em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os dados, que constam no Relatório de Regionalização dos empregos CLT de TIC da Brasscom, apontam que o estado lidera o número de empregos formais na área no Nordeste e ocupa a oitava posição nacional.

O estado de Pernambuco também apresenta o segundo maior salário de TIC entre os estados com empregos médios, com média salarial de R$ 5.287, ficando apenas atrás do Distrito Federal, que tem a média salarial de R$6.662.

Os dados alavancaram o ritmo de expansão de empregos formais de TIC na Região Nordeste, que obteve um crescimento de 4,1%, superando o crescimento do Centro-Oeste, de 2,6%, do Norte, de 2,4%, do Sul, de 2,0%, e do Sudeste, de 1,8%.

Para a diretora de Parcerias e Projetos em Educação na Brasscom, Roberta Piozzi, o Nordeste consolida polos de alta relevância nacional, como o Porto Digital, no Recife. “A combinação entre formação de talentos nas universidades locais, parques tecnológicos estruturados e a ampliação de modelos de trabalho remoto e híbrido têm contribuído para reter profissionais e atrair investimentos para a região. O crescimento de 4,1% no número de empregos formais em 2025 reflete esse dinamismo”, afirma.



Metodologia usada no relatório

O Relatório de Regionalização dos Empregos CLT de TIC realiza uma análise focada nos empregos formais em ocupações típicas de TIC, como analistas e desenvolvedores de sistemas, programadores, técnicos de redes, especialistas em infraestrutura de TI, cientistas de dados, entre outras ocupações detalhadas na metodologia do estudo.

É uma abordagem diferente da análise setorial do ecossistema de TIC, que considera a totalidade dos trabalhadores contratados por empresas do setor e abrangendo também áreas como vendas, logística, jurídico, administrativo e demais funções de apoio (mapeadas no Relatório Setorial da Brasscom, que registra cerca de 2,1 milhões de empregos).

