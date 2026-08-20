Bancários fazem paralisação de 24 horas nesta quinta-feira (20)

Categoria cobra, desde o início de julho, reajuste salarial e de benefícios, aumento do piso e mudanças na participação nos lucros e resultados

Paralisação de 24 horas dos bancários por melhorias acontece nesta quinta-feira (20) por todo o país (Divulgação/Sind. Bancários PE)

Bancários de todo o país farão uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira (20), em meio às negociações da campanha salarial de 2026. A categoria cobra reajuste dos salários e benefícios, aumento do piso e mudanças na participação nos lucros e resultados (PLR).

A paralisação foi aprovada em assembleias realizadas na segunda-feira (17) e confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários. A orientação para os correntistas é resolver os problemas por meio dos aplicativos e do internet banking das instituições financeiras.

Entre os pedidos apresentados pelos trabalhadores estão: 5% de aumento real (acima da inflação) nos salários e demais verbas; aumento do piso salarial da categoria; reajuste dos valores do vale-refeição (VR); aumento do vale-alimentação (VA); e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).

Segundo o Comando Nacional dos Bancários, a categoria aguarda uma proposta dos bancos para as reivindicações apresentadas na campanha salarial.

Paralisação em Pernambuco

Os bancários do estado decidiram, em assembleia realizada na noite da última segunda-feira (17), aderir à paralisação nacional desta quinta-feira (20), além de rejeitar a proposta de reajuste apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).



Segundo o sindicato da categoria, a proposta da federação é um modelo de reajuste fracionado em três faixas salariais, cujos valores ainda não foram informados. Além disso, ainda de acordo com a instituição, a Fenaban propôs o congelamento do piso e uma redução do tíquete-alimentação. A proposta do Sindicato dos Bancários é de aumento de 5%.

Para o presidente do sindicato, Fabiano Moura, a decisão dos trabalhadores representa uma resposta a "uma proposta que desvaloriza, divide os trabalhadores e não reconhece a contribuição dos bancários para os resultados bilionários do sistema financeiro".

Após a deliberação, o sindicato encaminhou a decisão da categoria, salientando a adesão dos trabalhadores do estado.

Negociações

A pauta de reivindicações da categoria foi entregue à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) em 24 de junho. As negociações tiveram início em 2 de julho.

O Comando Nacional dos Bancários afirma que, até o momento, não foi apresentada uma proposta para as reivindicações econômicas da campanha de 2026.

No entanto, a Fenaban e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informaram que receberam a pauta em 24 de junho e que o calendário de negociações segue dentro do cronograma estabelecido.

A paralisação ocorre às vésperas da data-base da categoria e representa uma nova etapa da mobilização dos trabalhadores nas negociações salariais deste ano.