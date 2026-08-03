FGV aponta queda do IPC-S em 0,08% no encerramento de julho após alta de 0,36% em junho

Cinco, dos oito grupos que compõem o índice, registraram queda: Despesas Diversas, Comunicação, Transportes, Alimentação e Vestuário

As maiores influências de baixa do índice partiram do tomate, batata-inglesa, gasolina, cenoura e café em pó ( Hans Lucas via AFP)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas caiu 0,08% no encerramento de julho, após alta de 0,07% na terceira quadrissemana, e de 0,36% no final de junho. O índice acumula alta de 3,86% nos últimos 12 meses.

Nesta leitura, cinco dos oito grupos que compõem o IPC-S registraram decréscimo em suas taxas de variação: Despesas Diversas (-0,01% para -0,03%), Comunicação (1,92% para -0,06%), Transportes (0,07% para -0,29%), Alimentação (-0,73% para -0 87%) e Vestuário (-1,03% para -1,22%).

Em contrapartida, houve avanço nos grupos Educação, Leitura e Recreação (0,78% para 1,06%), Habitação (0,35% para 0,39%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,18% para 0,22%).

Influências

As maiores influências de baixa do índice partiram do tomate (-19,73% para -27,42%), batata-inglesa (-14,65% para -19,59%), gasolina (-0,20% para -1,04%), cenoura (-8,79% para -14,70%) e café em pó (-3,03% para -2,75%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (9,69% para 11,91%), condomínio residencial (0,49% para 0,80%), plano e seguro de saúde (0,46% para 0,47%), cebola (9,97% para 10,00%) e leite tipo longa vida (1,55% para 2,60%).