Quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação, Transportes, Despesas Pessoais e Saúde

Due to inflation, 58% of Brazilians buy less food than they used to, and consumers claim that President Luiz Inacio Lula da Silva's administration bears ''a lot of responsibility'' for the rise in food prices in recent months. (Photo by Cris Faga/NurPhoto) (Photo by Cris Faga / NurPhoto via AFP) ( NurPhoto via AFP)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, recuou 0,03% em julho, após alta de 0,18% em junho e depois de ficar estável na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira (4).

O resultado de julho ficou abaixo das estimativas de instituições de mercado consultadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,01% a 0,05%, com mediana de 0,03%.

Entre janeiro e julho, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,08%. Em 12 meses até julho, o índice registrou alta de 3,60%, abaixo da mediana projetada de 3,67% e desacelerando em relação ao ganho de 3,92% no período encerrado em junho.

Em julho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação (de 0,13% em junho para -0,69%), Transportes (de 0,10% para -0,13%), Despesas Pessoais (de -0,03% para -0 07%) e Saúde (de 0,31% para 0,10%).

Por outro lado, houve aceleração de junho para julho em Habitação (de 0,34% para 0,57%), Vestuário (de 0,31% para 0,58%) e Educação (de 0,11% para 0,30%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em julho:

- Habitação: 0,57%

- Alimentação: -0,69%

- Transportes: -0,13%

- Despesas Pessoais: -0,07%

- Saúde: 0,10%

- Vestuário: 0,58%

- Educação: 0,30%

Índice Geral: -0,03%