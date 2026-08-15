Casas Bahia fecha 298 lojas e demite cerca de 2 mil em meio a plano de cortes

Demissões já provocam reação de sindicatos, que cobram informações sobre os desligamentos e a garantia dos direitos trabalhistas

Onda de fechamentos ocorre enquanto a Casas Bahia prepara um plano de reestruturação para tentar melhorar sua situação financeira (Foto: Divulgação)

A Casas Bahia fechou 298 lojas e demitiu cerca de 2 mil trabalhadores, segundo informações divulgadas pelo Valor Econômico, em meio a um processo de reestruturação que prevê novos cortes no quadro de funcionários e o encerramento de mais unidades. A condução das demissões já provoca reação de sindicatos, que cobram informações sobre os desligamentos e a garantia dos direitos trabalhistas.

Funcionários relataram ter sido pegos de surpresa com a interrupção das operações em algumas lojas. Em Osasco e região, o Sindicato dos Empregados no Comércio (Secor) manifestou preocupação com a forma como os desligamentos estão sendo conduzidos e afirmou que acompanha a situação dos trabalhadores afetados.

Segundo a entidade, muitos funcionários ainda aguardam informações detalhadas sobre os procedimentos de desligamento, o pagamento das verbas rescisórias, a liberação do FGTS, o seguro-desemprego e os demais direitos previstos na legislação trabalhista e na convenção coletiva da categoria.

“O Sindicato está acompanhando de perto essa situação e tomará todas as medidas necessárias para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Os comerciários não podem arcar com prejuízos decorrentes de decisões empresariais tomadas sem o devido diálogo e transparência”, afirmou o presidente do Secor, Luciano Pereira Leite, em nota.

Mais cortes no radar

A onda de fechamentos ocorre enquanto a Casas Bahia prepara um plano de reestruturação para tentar melhorar sua situação financeira. A varejista registrou prejuízo de R$ 3 bilhões em 2025 e adiou a divulgação do balanço do segundo trimestre, inicialmente prevista para 12 de agosto, para o dia 14. A companhia também marcou uma teleconferência com investidores para a segunda-feira (17).

Segundo informações do Valor Econômico, o adiamento teria ocorrido para que a empresa concluísse um plano que prevê novas demissões e o fechamento de mais lojas. Até a manhã deste sábado (15), no entanto, a companhia ainda não havia divulgado os resultados do trimestre.

De acordo com o jornal, a rede teria planejado, para este mês, uma redução de 30% do quadro de funcionários. A empresa também estaria adiando pagamentos a lojistas do marketplace e negociando a extensão de prazos com fornecedores da indústria, como parte dos esforços para melhorar seu ciclo financeiro.

A Casas Bahia ainda não havia se manifestado sobre o número de lojas fechadas, as demissões e o plano de novos cortes até a publicação desta matéria.



*Com informações do Estadão Conteúdo