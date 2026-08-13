Confederação Nacional do Comércio encaminha carta ao Congresso contra "MP das Blusinhas"

Entidade pediu a rejeição integral à MP e disse que o fim da taxa das blusinhas coloca 100 mil empregos em risco

A CNC também protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) informou nesta quinta-feira (13) que encaminhou a parlamentares uma carta contra a aprovação da Medida Provisória que dá fim à "taxa das blusinhas". Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a comissão mista do Congresso sobre a MP seria instalada na quarta-feira (12), mas, por falta de acordo, o rito foi remarcado para esta quinta e agora está previsto para o início de setembro a uma semana das regras caducarem.

Em informe, a CNC disse que pediu a rejeição integral à MP e disse que o fim da taxa das blusinhas coloca 100 mil empregos em risco.

"A permanência da alíquota zero do Imposto de Importação para compras internacionais de até US$ 50 reabre um cenário grave de concorrência desleal, fragilizando a atividade econômica interna e a geração de empregos formais no Brasil", diz a entidade.

Segundo a CNC, "considerando os 22 produtos mais importados, a carga tributária média suportada pelo mercado nacional é de 76 48%, enquanto nas plataformas do Remessa Conforme a carga fixou-se em 25%, revelando uma disparidade recorrente de 51,48 pontos percentuais em prejuízo do setor produtivo brasileiro".

Além disso, a Confederação diz que "a mitigação da assimetria fiscal impulsionou o faturamento do varejo em cerca de R$ 3 bilhões por mês e estimou o potencial de criação de 98,9 mil empregos formais entre agosto de 2024 e dezembro de 2025".

A CNC também protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Medida Provisória e diz que há "vício de inconstitucionalidade formal por falta de urgência".