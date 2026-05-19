Polo de Confecções do Agreste quer compensações após mudança na "taxa das blusinhas"

Governadora debateu estratégias com o setor têxtil nesta terça (19) e marcou reunião no Palácio para frear impacto das plataformas asiáticas.

Polo de Confecções do Agreste reage à "Taxa das Blusinhas" e faz mobilização no Moda Center (Foto: Moda Center/Reprodução do Blog do Moda Center)

Após a publicação da Medida Provisória pelo Governo Federal que atualiza as regras de tributação simplificada de remessas postais internacionais e permite zerar o imposto de importação para compras de até US$ 50, a chamada “taxa das blusinhas”, instituições ligadas à cadeia têxtil e de confecções do Agreste pernambucano intensificaram a mobilização contra os impactos da mudança nas regras de tributação.

Nesta quarta-feira (20), um encontro entre empresários, representantes de entidades e lideranças políticas acontecerá no auditório do Moda Center, do movimento “Em Defesa do Polo de Confecções de Pernambuco”, em defesa do setor. O grupo pretende apresentar as reivindicações à governadora Raquel Lyra em reunião marcada para a próxima segunda-feira (25), no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.

Já nesta terça (19), em Brasília, a governadora Raquel Lyra (PSD) se reuniu com prefeitos, parlamentares e lideranças das cidades que compõem o Polo de Confecções do Agreste para discutir estratégias de enfrentamento ao cenário. Durante o encontro, a governadora destacou a importância econômica da região para Pernambuco.

“Estamos trabalhando para garantir o crescimento e assegurar o pleno emprego no Polo de Confecções, para que a gente continue sendo um modelo não só para Pernambuco, mas para o Brasil inteiro”, afirmou a governadora.

A gestora também informou que já iniciou conversas com representantes do Governo Federal e reforçou que o Estado pretende atuar em conjunto com o setor produtivo. “Na próxima segunda-feira, no Recife, vamos ter reunião com o setor, trabalhando sempre com a força do diálogo”, acrescentou.

Empresários e representantes da indústria alegam que a mudança amplia a concorrência com produtos importados, principalmente de plataformas asiáticas, afetando diretamente a produção local.

O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), avaliou o encontro como um passo importante para construir alternativas econômicas para a região. “O Governo de Pernambuco ouviu todos os prefeitos do Polo de Confecções, agora temos que unir forças para buscar uma compensação”, declarou.

“O Governo sabe o quanto esse Polo gera emprego e renda, movimenta a economia, e está empenhado para, junto ao governo federal, encontrar uma solução que beneficie o Polo de Confecções”, declarou o prefeito de Toritama, Sérgio Colin.

A reunião desta quarta-feira no Moda Center deve discutir as reivindicações envolvendo incentivos fiscais, proteção à indústria local e medidas de fortalecimento do Polo de Confecções, responsável por milhares de empregos diretos e indiretos em cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

A iniciativa reúne instituições como o NTCPE, Sindivest/PE, Sinditêxtil/PE, ACIC, ACIT, CDL de Santa Cruz do Capibaribe, Facep e outras organizações ligadas ao Polo de Confecções do Agreste, considerado o segundo maior polo têxtil do Brasil.