Sudene apresenta a prefeitos estudo técnico sobre Transnordestina em meio a entrave no TCU

Estudo da Sudene foi produzido após embargo das obras no TCU e envolve análise da viabilidade econômica e social da Transnordestina; Governo de Pernambuco está otimista por retomada da construção da ferrovia

Francisco Alexandre, superintendente da Sudene, apresentou os dados do estudo técnico sobre a Transnordestina à Amupe (Foto: Agnelo Câmara (CGCOM/Sudene))

O presidente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, apresentou nesta segunda-feira (3), durante a assembleia extraordinária da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), o estudo técnico sobre o processo de implantação da Ferrovia Transnordestina no trecho Salgueiro-Suape. Na ocasião, o dirigente da autarquia detalhou a análise da viabilidade econômica e social do empreendimento, além de descrever as etapas de engenharia necessárias para a conclusão da obra.

O material foi produzido pela Sudene em junho deste ano, como resposta ao embargo das obras pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando a corte questionou a ausência de uma análise técnica, econômica e ambiental. Até o momento, a construção da ferrovia segue paralisada em Pernambuco, mas o TCU permitiu que os processos licitatórios avancem, além de validar os contratos que foram firmados antes da suspensão das obras.

Em relação à parte econômica, o estudo prevê uma cifra positiva de R$ 4,7 bilhões referente ao Valor Social Presente Líquido (VSPL), que significa o saldo entre benefícios e custos sociais de um empreendimento ao longo do tempo. Já a Taxa de Retorno Econômico (TRE) é calculada em 15,53%, porcentagem acima da necessária para considerar a obra viável.

Para o superintendente, a concretização da Transnordestina representa um importante avanço para a integração da região. “O desenvolvimento regional exige conexão com o mundo e a ferrovia pode ser capaz de viabilizar isso a favor do Nordeste. Os estudos indicam que a Região pode fortalecer diversos segmentos da economia regional, ao mesmo tempo em que permite ter ganhos sociais significativos por meio de vários fatores, entre eles a própria geração de emprego”, declarou Francisco Alexandre.

Governo de Pernambuco segue otimista por retomada das obras

No mês passado, a governadora Raquel Lyra comentou sobre a expectativa para a retomada das obras no estado durante a festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife. Na ocasião, Raquel comparou com o cenário do Ceará, que recebeu um investimento de R$ 600 milhões do governo federal para agilizar o andamento das obras.

“A gente tem acompanhado muito de perto toda a discussão no Tribunal de Contas da União, mas há uma certeza só: já, já a gente vai poder ter a obra andando aqui de volta, do mesmo jeito que a gente está vendo lá no Ceará acontecer, poder acontecer aqui também no estado de Pernambuco”, disse Lyra.

A vice-governadora Priscila Krause também se manifestou sobre o entrave. “A gente tem essa conquista, a gente tem a garantia do governo federal da retomada das obras com recursos públicos, feitas como obra pública pela Infra, e o que está no Tribunal de Contas da União é em relação ao que seria uma concessão. Continuamos na expectativa, mas na certeza de que a Transnordestina voltou para Pernambuco e a gente não vai deixar que a tomem de novo”, afirmou em julho.

