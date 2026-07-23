Contrato de R$ 312,8 milhões impulsiona novo trecho da Transnordestina em Pernambuco

Trecho de 73km entre Custódia e Arcoverde integra o projeto que pretende ampliar a capacidade logística e o escoamento de cargas no Nordeste

Transnordestina representa o sonho de integração de toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

A construção da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco avançou mais uma etapa com a contratação da empresa que ficará responsável por elaborar o projeto executivo e concluir as obras de infraestrutura de um trecho de 73,3 quilômetros entre os municípios de Custódia e Arcoverde, no Sertão do estado.

O contrato, no valor de R$ 312,8 milhões, foi firmado entre a Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, e o Consórcio ACA Transnordestina. A formalização foi publicada no Diário Oficial da União, na última quarta-feira (22), e tem vigência de 57 meses.

Nesta fase, caberá ao consórcio elaborar o projeto executivo, documento que reúne os cálculos, especificações e soluções técnicas que orientarão a execução da obra, e concluir os serviços de infraestrutura remanescentes do chamado lote SPS 04. O escopo inclui atividades como terraplenagem e a construção das chamadas obras de arte especiais, categoria que abrange estruturas como pontes e viadutos.

O trecho integra a ligação ferroviária entre Salgueiro e o Porto de Suape, considerada estratégica para ampliar a capacidade logística do Nordeste. A expectativa é a de que, quando concluída, a ferrovia reduza a dependência do transporte rodoviário para longas distâncias, diminua os custos de frete e facilite o escoamento da produção agrícola, mineral e industrial até o litoral pernambucano.

A assinatura do contrato ocorre após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar o prosseguimento das etapas administrativas do empreendimento, incluindo a contratação dos serviços e o desenvolvimento do projeto executivo. A decisão representa um avanço para o cronograma da ferrovia, embora a execução das obras físicas ainda dependa do cumprimento das etapas técnicas e das autorizações previstas pelos órgãos de controle.

Como parte desse processo, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) elaborou um estudo técnico encaminhado ao TCU para subsidiar a análise do empreendimento. O levantamento estima que o trecho tenha capacidade para movimentar entre 18 e 24 milhões de toneladas de cargas por ano.

O estudo também calculou um Valor Social Presente Líquido (VSPL) de R$ 4,76 bilhões. O indicador estima, em valores atuais, os benefícios econômicos e sociais que o projeto pode gerar ao longo de sua vida útil, considerando fatores como ganhos logísticos, redução de custos de transporte e impactos sobre a economia regional.

Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, a ferrovia poderá ampliar a integração logística do Nordeste ao conectar áreas produtoras ao Porto de Suape, fortalecendo cadeias produtivas e criando melhores condições para o desenvolvimento econômico da região.

Considerada um dos principais projetos de infraestrutura em andamento no Nordeste, a Transnordestina é apontada como uma obra estratégica para ampliar o transporte ferroviário de cargas, aumentar a competitividade da produção regional e fortalecer a integração entre o interior e os portos da região.

