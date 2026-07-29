Condic aprova R$ 152 milhões em investimentos privados e prevê 517 novos empregos em Pernambuco

Mais da metade das vagas será destinada ao interior do Estado, com aprovação de 48 projetos e pleitos do conselho

Terceira reunião do ano do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), (Foto: Tony Holanda/Adepe)

Pernambuco deve receber R$ 152,2 milhões em novos investimentos privados com potencial para gerar 517 empregos diretos. Os recursos foram anunciados nesta quarta-feira (29), durante reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), realizada na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), no Recife.

O principal destaque desta terceira reunião do ano do Condic foi a interiorização dos investimentos. Dos 517 postos de trabalho previstos, 280 serão destinados a municípios do interior, o equivalente a 56% do total. Ao todo, 48 projetos e pleitos de incentivos fiscais e financeiros foram aprovados, sendo 26 deles voltados para empreendimentos localizados em cidades como Petrolina, Caruaru, Timbaúba, João Alfredo, Tabira, Limoeiro, Gravatá, Garanhuns, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Aliança, Camutanga, Surubim e Taquaritinga do Norte.

Os projetos contemplam diferentes modalidades de incentivo, incluindo investimentos industriais, centrais de distribuição, operações de importação, empreendimentos beneficiados pelo Programa de Estímulo à Indústria do Estado de Pernambuco (Proind) e ampliação de empresas já instaladas.

A pauta reuniu investimentos de setores estratégicos para a economia pernambucana, como os segmentos têxtil, metal mecânico, moveleiro, farmacêutico, alimentício, eletroeletrônico e de materiais de construção. As iniciativas envolvem tanto a implantação de novas unidades quanto a expansão de operações existentes, fortalecendo cadeias produtivas e ampliando a geração de emprego e renda em diferentes regiões do estado.

No total, foram aprovados 10 projetos industriais, seis projetos de importação, 11 centrais de distribuição, 15 projetos do Proind e seis pleitos com investimentos. Entre os empreendimentos contemplados estão empresas como Trina Tracker Brasil, Polimix Concreto, Vitale Comércio, Campari do Brasil, Cervejaria Petrópolis (responsável por marcas como Itaipava e Petra), Pancristal e Nordeste Foods, além de novos investimentos em polos produtivos do Agreste, Sertão e Zona da Mata.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, destacou que "os projetos aprovados demonstram o fortalecimento de cadeias econômicas estratégicas e reforçam o Condic como um importante instrumento para estimular investimentos, gerar empregos e ampliar a competitividade de Pernambuco".

A diretora-presidente interina da Adepe, Roberta Andrade, ressaltou que os investimentos fortalecem a capacidade do estado de atrair novos negócios.

"Os projetos aprovados mostram um cenário diversificado, com investimentos distribuídos por diferentes regiões e segmentos da economia. A geração de empregos no interior evidencia que Pernambuco continua ampliando sua capacidade de atrair novos empreendimentos e fortalecer cadeias produtivas locais", disse.



Destaques em investimentos e reforma tributária

Entre os maiores projetos aprovados no encontro está a ampliação da central de distribuição da Vitale Comércio S.A., no Recife, com investimento de R$ 36,1 milhões. Em Aliança, a Nordeste Foods Indústria e Comércio de Alimentos investirá R$ 20 milhões e prevê a criação de 82 empregos diretos. Já a Lapon Indústria Farmacêutica, em Limoeiro, aplicará R$ 5,8 milhões na ampliação de suas operações.

Nos pleitos de investimentos, destacam-se ainda os aportes da Campari do Brasil, no Cabo de Santo Agostinho, com R$ 20,99 milhões, e da Pancristal, em Surubim, que investirá R$ 20 milhões.

Com os resultados da 137ª reunião, o Condic acumula, em 2026, R$ 611,2 milhões em investimentos aprovados e a previsão de 1.753 novos empregos.

Nos últimos três anos, o conselho aprovou R$ 671 milhões em investimentos em 2023, cerca de R$ 1 bilhão em 2024 e R$ 1,07 bilhão em 2025. Somando os resultados até julho de 2026, o volume de investimentos alcança R$ 3,35 bilhões, com expectativa de geração de 11.110 empregos diretos. Ainda estão previstas duas reuniões do Condic, até o fim deste ano, marcadas para 29 de setembro e 22 de dezembro.

Após a reunião do Condic, a Adepe promoveu o painel "Reforma Tributária, Desenvolvimento Regional e Incentivos e Benefícios Fiscais no Estado de Pernambuco", reunindo representantes do Governo do Estado, da Secretaria da Fazenda, da Adepe e especialistas para discutir os impactos da reforma tributária na competitividade e no desenvolvimento regional.