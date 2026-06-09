Pernambuco destina R$ 3,5 milhões para projeto voltado a idosos de comunidades rurais

O foco do Viver Agreste será promover melhores condições de vida para pessoas idosas do campo

Governo de Pernambuco destina R$ 3,5 milhões para projeto voltado a idosos da zona rural do Agreste (Foto: Charlles Arthur/ SJDH)

O governo de Pernambuco divulgou, nesta terça-feira (9), a firmação do Termo de Fomento da execução do Projeto Viver Agreste. A iniciativa é voltada para a população idosa de comunidades rurais da região Agreste e será executada pelo Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA) ao longo de 14 meses, com recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDIPE).



A primeira parcela do investimento, no valor de R$ 3 milhões, já foi liberada para o início das atividades. O foco do Viver Agreste é promover melhores condições de vida para pessoas idosas do campo, por meio de ações relacionadas à segurança alimentar, acesso à água, saúde e fortalecimento da participação comunitária.



Entre as atividades previstas estão o fortalecimento de quintais agroecológicos, a implantação de tecnologias para captação e armazenamento de água e a oferta de assistência técnica especializada. A programação também inclui ações de convivência, cultura e promoção do envelhecimento ativo.



A iniciativa foi formalizada por meio de um Termo de Fomento firmado entre a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI) e o SERTA.



Os recursos são do FEDIPE, fundo que financia ações e programas destinados à garantia dos direitos da população idosa em Pernambuco. O fundo recebe aportes de diferentes fontes, incluindo destinações do Imposto de Renda, dotações orçamentárias e contribuições de instituições públicas e privadas.