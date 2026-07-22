Mentor Capital Group inaugura espaço voltado à formação de líderes e empresários

Mentor Capital Hall receberá mentorias, treinamentos, eventos corporativos e encontros estratégicos. O empreendimento foi fundado por Janguiê Diniz e cofundado por Gilberto Augusto e Cláudio Duarte

Novo espaço será palco de mentorias (Divulgação)

A Mentor Capital Group (MCG) inaugura oficialmente, no próximo dia 6 de agosto, a Mentor Capital Hall, um espaço criado para reunir empresários, executivos, mentores e investidores em torno de atividades voltadas ao desenvolvimento profissional, à troca de experiências e à geração de negócios.

A cerimônia de lançamento será realizada às 19h, em São Paulo, e marcará a abertura da nova sede destinada aos principais eventos promovidos pelo ecossistema da Mentor Capital Group.

O espaço foi projetado para receber mentorias, programas de formação executiva, certificações, palestras, workshops, lançamentos, gravações de conteúdo e encontros voltados ao fortalecimento da comunidade empresarial.

A inauguração integra a estratégia de expansão da Mentor Capital Group, fundada por Janguiê Diniz e cofundada por Gilberto Augusto e Cláudio Duarte. A empresa foi criada com a proposta de contribuir para a profissionalização da gestão empresarial no Brasil, reunindo especialistas e executivos em uma metodologia baseada em governança, ética, resultados e desenvolvimento de lideranças.

"Durante muitos anos participei de milhares de eventos pelo Brasil e pelo mundo. Sempre acreditei que alguns dos maiores aprendizados acontecem quando pessoas com experiências diferentes se encontram para compartilhar conhecimento. A Mentor Capital Hall nasce justamente para proporcionar esse ambiente. Mais do que um espaço, queremos construir uma comunidade que aprende, ensina, se conecta e cresce junta", afirma Janguiê Diniz.

Como parte da programação de inauguração, Janguiê Diniz ministrará a palestra "A institucionalização da mentoria empresarial no Brasil", na qual abordará a evolução do setor, a importância da profissionalização da atividade e a proposta da Mentor Capital Group para o mercado brasileiro de mentoria empresarial.

A expectativa é reunir empresários, mentores, investidores, parceiros estratégicos e representantes da imprensa para marcar o início das atividades da Mentor Capital Hall. O novo espaço passa a integrar as iniciativas da MCG voltadas à formação de líderes, ao fortalecimento do empreendedorismo e ao estímulo à criação de redes de relacionamento no ambiente de negócios.