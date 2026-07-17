Apple retoma o posto de empresa mais valiosa do mundo

Tim Cook, CEO da Apple (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A Apple recuperou hoje o título de empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando a Nvidia à medida que os investidores ganham confiança na sua estratégia de inteligência artificial e pelas fortes vendas do iPhone.

A Apple atingiu uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 4,88 trilhões. Mas, a disputa pelo topo da liderança é constante e acirrado, uma vez que os dois gigantes alternam a primeira posição conforme a oscilação das ações na Bolsa de Nova York.

Por enquanto, a confiança dos investidores na Apple se reforçou bastante nas últimas semanas, impulsionando as ações em cerca de 20% desde o final de junho, quando a empresa apresentou também o grande lançamento de uma versão completamente renovada e poderosa da sua nova ferramenta de inteligência artificial, a Siri AI, que recebeu críticas amplamente positivas.

Já o valor atual de mercado da Nvidia gira em torno de US$ 4,86 trilhões. Suas ações chegaram a subir mais de 1200% desde janeiro de 2023 e em 2025 tornou-se a empresa mais valiosa do mundo. Criadas originalmente para videojogos, as unidades de processamento gráfico (GPU) da Nvidia se transformaram no hardware central usado em centros de dados de IA para treinar grandes modelos de linguagem desenvolvidos por empresas como a OpenAI, a Anthropic e a Google.



No entanto, nas últimas semanas os analistas começaram a questionar se os vultuosos investimentos em chips e software da Nvidia compensarão ao passo que novos produtos de IA chegam rapidamente ao mercado.