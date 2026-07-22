Estados Unidos elencaram seis temas para justificar o tarifaço; entenda a reação do Brasil

Brasil rejeita os argumentos do governo estadunidense para o tarifaço e argumenta que a motivação é política

Brasil busca diversificar as exportações para países da União Europeia e Ásia como alternativa para o tarifaço (Divulgação/Porto de Santos)

O tarifaço de 25% adotado pelo governo dos Estados Unidos (EUA), que entrou em vigor nesta quarta-feira (22), baseou-se em um processo conduzido pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês). De acordo com a representação dos EUA, o Brasil detém práticas “desleais” no comércio com os norte-americanos.

Os estadunidenses elencaram seis temas para decidir sobre a taxação:

pagamentos eletrônicos (pix) e regulação de redes sociais;

desmatamento ilegal;

acesso ao mercado de etanol;

combate à corrupção;

proteção da propriedade intelectual;

acordos preferenciais com México e Índia.

O governo brasileiro rejeita as justificativas usadas para a taxação e argumenta que elas têm motivação política e não condizem com a realidade. Segundo o ministro das relações exteriores, Mauro Vieira, os negociadores dos EUA pediam a abertura total de mercados sem contrapartida.

Em resposta ao tarifaço, o governo brasileiro anunciou que retomará o programa de apoio aos setores afetados com linha de crédito para capital de giro, investimentos e com apoio para escoamento de produtos a outros clientes e países. A União também busca flexibilizar temporariamente regras do regime de isenção, suspensão ou restituição de tributos para insumos usados na produção de mercadorias para exportação.

Já a Apex-Brasil prevê a divulgação, em agosto, de um plano de R$ 130 milhões para diversificar as exportações do Brasil. O foco do órgão são, principalmente, a União Europeia, países que integram a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), como Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, além de nações da Ásia Central, como Cazaquistão e Uzbequistão.