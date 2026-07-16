EUA ampliam lista de produtos isentos da nova tarifa de 25%

Na decisão, o órgão diz que alguns dos produtos isentos da tarifa não podem ser cultivados ou produzidos em quantidades suficientes nos EUA nem obtidos de outras fontes

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( AFP)

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR na sigla em inglês) afirmou que a justificativa para a isenção de determinados produtos brasileiros à tarifa de 25% é o fato de serem consideradas matérias-primas que poderiam levar à indisponibilidade de oferta doméstica e causar "perturbações" na economia americana caso fossem sujeitas à sobretaxa.

Na decisão publicada no início da madrugada desta quinta-feira, 16, o órgão diz que alguns dos produtos isentos da tarifa não podem ser cultivados ou produzidos em quantidades suficientes nos Estados Unidos nem obtidos de outras fontes, enquanto outros são itens para os quais as tarifas adicionais "poderiam não contribuir substancialmente para a eliminação dos atos, políticas e práticas do Brasil considerados passíveis de ação".

Além de carne bovina, café, laranja e suco de laranja, que já constavam da lista divulgada pelo USTR quando a investigação foi aberta, em junho, itens como mel orgânico, hidróxido de alumínio sucata de ferro e de aço, produtos do mar, couros, alguns produtos de madeira, medicamentos e insumos farmacêuticos foram incluídos na lista de exceções.

Por outro lado, o governo americano disse que rejeitou solicitações de pedidos de isenção para outros produtos, como vestuário, calçados e máquinas agrícolas e industriais.

O USTR diz também que, nas audiências públicas realizadas durante a investigação sobre as práticas comerciais brasileiras, houve a defesa de alternativas às tarifas, como a realização de negociações bilaterais ou multilaterais. Parte dos participantes das audiências disse que qualquer tarifa, mesmo abaixo de 25%, seria inadequada e poderia frustrar os objetivos do governo americano.