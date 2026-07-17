Ministro: Estamos ouvindo setores para entender as demandas sobre o tarifaço

Ministro da Fazenda, Dario Durigan (Paulo Pinto/Agencia Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17), em São Paulo, que o governo acompanha com "indignação" o novo aumento de tarifas anunciado pelos Estados Unidos. Ele ainda informou que o Executivo iniciou uma rodada de escuta com setores da economia para mapear impactos e eventuais necessidades de apoio após o tarifaço.

Segundo Durigan, a equipe econômica está levantando quais mudanças ocorreram nas listas de exceções e como isso altera a demanda de empresas e cadeias produtivas. A análise, explicou, inclui tanto segmentos que estavam fora das medidas e passaram a ser atingidos pelo "tarifaço" quanto setores que entraram em exceções e, por isso, podem deixar de demandar ajuda adicional do governo.

O ministro disse que qualquer resposta será construída "com muita cautela", diante das preocupações do mercado com o momento pré-eleitoral e com iniciativas que possam elevar despesas públicas.

"O objetivo é preservar a trajetória fiscal e manter o cumprimento das metas, assegurando um bom resultado macroeconômico para o País, ainda que alguns setores específicos necessitem de atenção", disse.