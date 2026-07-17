ApexBrasil: tarifaço afeta US$ 7,2 bi dos US$ 38 bi de exportação Brasil-EUA

Presidente da ApexBrasil ressaltou que empresas americanas que têm relação comercial com o Brasil atuaram para isenção de produtos brasileiros ao tarifaço

Presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller (Reprodução/Redes Sociais)

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Laudemir Müller, classificou as novas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros como uma medida "absurda do ponto de vista comercial." Segundo Müller, a sobretaxa de 25% vai atingir US$ 7,2 bilhões das vendas aos EUA, de um total de US$ 38 bilhões.

"Ela não tem nenhuma lógica com quem trabalha com o comércio internacional", disse Müller, durante entrevista coletiva sobre as tarifas.

O presidente da ApexBrasil salientou que entidades e empresas americanas que fazem comércio com o Brasil trabalharam para a isenção de produtos brasileiros ao tarifaço, que foi anunciado pelos EUA na noite da última quarta-feira, 15, após a conclusão de uma investigação com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana.

Segundo Müller, São Paulo é o Estado com maior impacto do tarifaço em termos absolutos, com 20% da exportação para os EUA afetada, o equivalente a US$ 3 bilhões. Santa Catarina tem 65% das exportações afetadas.

"Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos apoiando empresas e entidades, junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção", disse. "Vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos."

A lista de exceções à nova tarifa veio com uma ampla relação de itens isentos, dentre eles celulose, petróleo bruto e gás natural, bem como aeronaves civis, motores e componentes aeroespaciais. Além disso, a medida não traz novidades para o setor siderúrgico, que segue taxado em 50% para exportações aos EUA.

Müller disse, ainda, que a ideia é ampliar as exportações de produtos isentos das tarifas americanas, como mel e pescados.

