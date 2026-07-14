TCU julga nesta quarta retomada de recursos para trecho da Transnordestina em Pernambuco

Em Pernambuco, expectativa é que a Transnordestina tenha 544 quilômetros de extensão

Obras do trecho pernambucano da Transnordestina estão suspensas desde maio (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Nesta quarta-feira (15), o Tribunal de Contas da União (TCU) inicia o julgamento do processo que pode liberar a retomada do uso de recursos federais para o trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina, entre Salgueiro, no Sertão, e o Porto de Suape, no Grande Recife.

As obras estão suspensas desde maio, após decisão do ministro Jhonatan de Jesus, que apontou ausência de comprovação da viabilidade socioeconômica do empreendimento, além de fragilidades na justificativa técnica e na governança do projeto.

Na tentativa de reverter a suspensão, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) elaborou um estudo técnico para demonstrar a viabilidade econômica do ramal. O levantamento, apresentado neste mês ao TCU, reúne análises sobre demanda de mercado, impactos econômicos e benefícios sociais esperados com a conclusão da ferrovia.

Como noticiado pelo Diario, o documento estima um valor social de R$ 4,7 bilhões, considerando efeitos sobre geração de empregos, renda e desenvolvimento regional. O estudo também aponta impacto de R$ 8,23 bilhões no Valor Adicionado Bruto (VAB) da economia e a criação de aproximadamente 9,6 mil empregos permanentes, distribuídos entre a operação ferroviária, terminais de carga e atividades econômicas associadas.

Em Pernambuco, a Transnordestina terá 544 quilômetros e ligará Salgueiro, no Sertão Central, ao Porto de Suape, no sul da Região Metropolitana do Recife. O trecho de 73 quilômetros entre Custódia e Arcoverde estava em curso quando foi suspenso pela decisão de Jhonatan de Jesus.



A decisão do TCU é considerada estratégica para o futuro da ferrovia em Pernambuco. Caso o tribunal autorize a retomada dos investimentos federais, o governo do estado poderá dar continuidade ao projeto, visto como uma das principais obras de infraestrutura logística de toda a região Nordeste.