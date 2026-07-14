Dinheiro esquecido em bancos cai para R$ 6,2 bilhões, diz Banco Central

Banco Central afirma que bilhões de reais ainda continuam disponíveis para saques por quem ainda não resgatou o dinheiro (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O volume de dinheiro esquecido por pessoas e empresas em bancos e outras instituições financeiras caiu para R$ 6,24 bilhões em maio, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Banco Central (BC).

A redução em relação aos meses anteriores, quando o montante superava R$ 10 bilhões, ocorreu após a transferência de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Garantidor de Operações (FGO), utilizado para dar suporte ao programa Desenrola Brasil.

Mesmo após o repasse, o Banco Central afirma que bilhões de reais continuam disponíveis para saque por pessoas físicas e jurídicas que ainda não resgataram seus recursos. A principal razão para a queda foi a entrada em vigor da Lei 14.973/2024, que autorizou a transferência de recursos esquecidos que permaneceram sem pedido de resgate dentro do prazo estabelecido pelo governo.

Os R$ 5,7 bilhões foram enviados ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), mecanismo utilizado para oferecer garantias financeiras ao programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. A operação está sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que investiga se recursos fora do Orçamento público estão sendo usados para programas federais.

Segundo o Banco Central, pelo menos 10% do valor transferido permanece reservado para atender eventuais pedidos de resgate feitos posteriormente pelos titulares dos recursos.

Quanto ainda pode ser sacado?

Mesmo após a transferência, ainda há R$ 6,24 bilhões disponíveis para devolução.

Desse total:

R$ 4,44 bilhões pertencem a 24,08 milhões de pessoas físicas;

R$ 1,8 bilhão pertence a 2,27 milhões de empresas.

Desde que o Sistema de Valores a Receber (SVR) foi criado, o Banco Central informa que R$ 15,47 bilhões já foram devolvidos aos titulares.

Onde está o dinheiro?

Os recursos estão distribuídos entre diferentes instituições financeiras. A maior parte está concentrada nos bancos, que ainda possuem R$ 2,91 bilhões a devolver.

Na sequência aparecem:

Administradoras de consórcio: R$ 2,25 bilhões

Cooperativas de crédito: R$ 586,7 milhões

Instituições de pagamento: R$ 311,5 milhões

Financeiras: R$ 106,3 milhões

Corretoras e distribuidoras: R$ 71 milhões

Outras instituições: R$ 8,8 milhões



Quem tem direito?

Qualquer pessoa física ou empresa que tenha mantido relacionamento com bancos, cooperativas, financeiras, consórcios ou corretoras pode ter dinheiro esquecido.

Os recursos podem ser provenientes de:

Contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo;

Tarifas cobradas indevidamente;

Parcelas de empréstimos cobradas em excesso;

Contas de pagamento encerradas com saldo;

Recursos de consórcios encerrados;

Cotas de cooperativas de crédito;

Contas de investimento encerradas;

Outros valores que as instituições financeiras são obrigadas a devolver.



Maioria recebe pouco

O levantamento mostra que a maior parte dos beneficiários tem pequenas quantias.

67,6% têm até R$ 10 para receber;

19,5% possuem entre R$ 10,01 e R$ 100;

10,4% têm valores entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;

2,46% dos beneficiários possuem mais de R$ 1 mil disponíveis para resgate.



Como consultar?

A consulta é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo SVR, do Banco Central.

O procedimento é simples:

Acessar o Sistema de Valores a Receber;

Informar CPF ou CNPJ e os dados solicitados;

Verificar se existem valores disponíveis;

Fazer login com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro;

Pedir a devolução conforme as orientações do sistema.



Quem não tem chave Pix poderá combinar outra forma de recebimento diretamente com a instituição financeira.

Resgate automático

O Banco Central também oferece uma modalidade de resgate automático do dinheiro esquecido. Ela está disponível para pessoas físicas que utilizam o CPF como chave Pix.

Após ativar essa opção no Sistema de Valores a Receber, novos valores que eventualmente forem identificados serão depositados automaticamente pela instituição financeira, sem necessidade de uma nova solicitação. A funcionalidade não está disponível para empresas, contas conjuntas nem para instituições financeiras que ainda não aderiram ao sistema de devolução automática.

E pessoas falecidas?

Também é possível consultar valores esquecidos em nome de pessoas falecidas. Nesse caso, o pedido deve ser feito por um herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal, utilizando sua própria conta Gov.br e preenchendo um termo de responsabilidade.

Após localizar os recursos, será necessário entrar em contato com a instituição financeira responsável para concluir a liberação dos valores.