Brasileiros tem R$ 10,57 bilhões em dinheiro esquecido; veja como consultar

Valores devem ser destinados ao Fundo Garantidor de Operações para cobrir inadimplências no Desenrola 2.0

Os dados mostram que 62,9% tem valores retidos abaixo de R$ 10 (Pixabay)

Novo levantamento do Banco Central, publicado nesta terça-feira (12/5), aponta R$ 10,57 bilhões em valores esquecidos em instituições financeiras. Segundo a Estatística de Valores a Receber, cerca de R$ 14,5 bilhões em dinheiro esquecido já foi devolvido.

Desse montante, R$ 8,1 bilhões estão distribuídos entre 45.332.328 pessoas físicas, enquanto 5.044.222 pessoas jurídicas tem R$ 2,4 bilhões em valores esquecidos. Para consultar, cidadãos pode acessar sistema disponível no site do BC.

Os dados mostram que 62,9% tem valores retidos abaixo de R$ 10, enquanto 24,16% tem de R$ 10,01 a R$ 100 e 10,90% tem até de R$ 100,01 a R$ 1.000. Apenas 2,05% tem acima de R$ 1.000 em dinheiro esquecido.

A publicação do relatório ocorre no mesmo dia do prazo final para que bancos enviem esse valores ao Fundo Garantidor de Operações (FGO). Desse valor, R$ 5 bilhões devem ser destinados à cobertura de risco de inadimplências no Novo Desenrola Brasil, lançado na última segunda (4/5).

O Ministério da Fazenda indica ainda que 10% desse valor deve ser destinado para cobrir eventuais pedidos de devolução por parte dos cidadãos. Após a transferência para o FGO, a pasta vai disponibilizar um link para um sistema de informações com detalhes sobre extrato, agência, número da conta e banco de origem. O acesso à consulta é individualizado.

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