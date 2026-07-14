FGV: 69,1% dos trabalhadores conseguiram pagar contas essenciais no 2º trimestre

Despesas com alimentação foram as que mais impactaram o orçamento familiar, segundo 75% das pessoas ouvidas pela FGV

Alimentação, serviços públicos, aluguel ou financiamento são os que mais impactam os orçamentos (Geraldo Bubniak/Agência Brasil)

Uma parcela de 69,1% dos trabalhadores conseguiu pagar suas contas essenciais nos últimos três meses - no trimestre encerrado em junho - com a renda auferida no período, avanço de 2,6 pontos porcentuais (p.p.) ante o mesmo período de 2025, de acordo com a Sondagem do Mercado de Trabalho, divulgada na manhã desta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre FGV).

Entre as três maiores despesas que mais impactaram os orçamentos das famílias, a alimentação se mantém como o item mais citado, com 75% dos respondentes. Em seguida, as duas opções mais citadas foram contas de serviços públicos (50,3%) e aluguel ou financiamento de moradia (45,6%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a maior diferença foi o impacto do transporte, que representava 2,0% e passa a ser 27,6% das pessoas reportando como um dos três itens que mais pesam no orçamento.

"Os resultados de junho mostram que a evolução do mercado de trabalho, especialmente com melhora na renda, permite que boa parte das pessoas consigam pagar suas contas básicas. Por outro lado, a quarta queda consecutiva nesse indicador parece estar relacionada à desaceleração do mercado de trabalho", disse o economista Rodolpho Tobler, do Ibre. O indicador de renda suficiente, que foi de 69,1% em junho, atingiu 72,4% em fevereiro e, desde então, vem recuando. Foi de 70,3% em maio.

"Entre os itens que mais pesam, contas de serviços públicos e custo de transporte foram os que mais subiram na composição do orçamento das famílias, sendo o último muito relacionado com o aumento do preço dos combustíveis", explicou o economista.

Olhando para frente, afirmou Tobler, é esperado que o ritmo menos intenso do mercado de trabalho não permita uma reversão dessa tendência recente, mas o indicador ainda deve se manter em um patamar positivo, dado que a desaceleração deve ser gradual.

A sondagem mostrou ainda estabilidade dos indicadores de satisfação, com ligeira retração: o índice de muito satisfeitos foi de 12,5% em junho ante 12,6% em maio; os satisfeitos saíram de 64,1% em maio para 64% em junho; os neutros eram 16% em maio e 16,1% em junho. Os insatisfeitos eram 6,9% em maio e os muito insatisfeitos eram 0,4%, e ambos os índices se mantiveram iguais.

A proporção de pessoas que enxergam a renda atual do trabalho como suficiente para arcar com despesas essenciais caiu de 70,3% em maio para 69,1% em junho, enquanto o índice dos que dizem que não é suficiente foi de 27,9% em maio para 30,9% em junho.