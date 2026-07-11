Batalha das Startups lança quarta temporada e reúne 32 startups para disputa inspirada nos esportes de combate

Reality comandado por Janguiê Diniz estreia em setembro na Record News e apresenta novo conceito para conectar inovação, investimento e empreendedorismo de alto impacto

O lançamento do Batalha das Startups em um momento de expansão do empreendedorismo brasileiro. (Divulgação)

O Batalha das Startups, um dos principais realities de empreendedorismo da televisão brasileira, lançou oficialmente sua quarta temporada na noite desta sexta-feira (10), em São Paulo.

O evento reuniu empresários, investidores, patrocinadores, representantes do ecossistema de inovação, imprensa, influenciadores e os empreendedores das 32 startups selecionadas para a nova edição do programa, que estreia no dia 5 de setembro, às 21h15, na Record News. Entre os convidados que prestigiaram o lançamento estiveram nomes dos ecossistemas de empreendedorismo, inovação, negócios e esporte, como Rodrigo Minotauro, Carlos Casagrande, Alisson Zirgulick, Lilian Primo, Jenny Garzon, Janaina Guerra, Adriana Duarte, Alisson Ramalho, Mariana Scribel e Wilian Bard reforçando o posicionamento do Batalha das Startups como um dos principais encontros dedicados ao empreendedorismo e à inovação no país.

Idealizado e apresentado pelo empresário e educador Janguiê Diniz, o programa chega à sua quarta temporada consolidando uma proposta que une entretenimento, educação empreendedora e conexão entre startups, investidores e grandes empresas.

Neste ano, o reality apresenta um novo conceito visual e narrativo inspirado nos esportes de combate, transformando a jornada dos participantes em uma sequência de desafios que representam as batalhas enfrentadas diariamente por quem decide empreender.

O lançamento do Batalha das Startups em um momento de expansão do empreendedorismo brasileiro. (crédito: Divulgação)

Com o tema "O Código dos Obstinados", a temporada parte de uma ideia central: antes de toda grande empresa existe alguém que se recusou a desistir.

O lançamento acontece em um momento de expansão do empreendedorismo brasileiro. Segundo levantamento do Sebrae, entre janeiro e abril de 2026 foram abertas 2.050.548 microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEIs) no país, crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os pequenos negócios responderam por aproximadamente 97% dos novos CNPJs, reforçando a importância de iniciativas voltadas ao fortalecimento da inovação, da gestão e da competitividade empresarial.

Durante o evento, os convidados conheceram em primeira mão a identidade da nova temporada, os desafios inéditos da competição, a dinâmica das provas e as startups que disputarão o título da quarta edição. "O Brasil não precisa apenas de mais empresas. Precisa de empresas mais inovadoras, preparadas para crescer e capazes de gerar transformação. O Batalha das Startups nasceu para acelerar esse processo, conectando empreendedores a conhecimento, visibilidade, investidores e oportunidades que podem mudar a trajetória de um negócio. Mais do que uma competição, queremos inspirar uma nova geração de empresários que acredita no trabalho, na inovação e na obstinação como caminhos para construir o futuro", afirma Janguiê Diniz.

Uma competição inspirada na jornada real do empreendedor

A principal novidade da temporada é a construção de uma narrativa inspirada no universo dos esportes de combate. Ao longo da competição, os participantes passam por treinamentos, mentorias, desafios estratégicos, provas de resistência, avaliações técnicas e confrontos eliminatórios que simbolizam as diferentes etapas da construção de uma empresa.

Toda a disputa acontece em um ambiente inspirado em uma academia de preparação, onde cada desafio representa um novo nível de evolução até a chegada à Grande Arena, espaço reservado aos empreendedores que avançarem até a fase decisiva da competição.

Segundo o diretor do programa, Luiz Afonso Queiroz, esta será a edição mais robusta já produzida. "O público vai acompanhar desafios que refletem situações reais enfrentadas pelos empreendedores, dentro de uma linguagem inspirada nos esportes de combate, que traduz perfeitamente a intensidade de quem decide construir um negócio no Brasil."

Ao longo da temporada, os participantes serão avaliados por empresários, investidores e especialistas em provas voltadas a estratégia, inovação, liderança, comunicação, negociação, vendas, gestão e tomada de decisão.

As startups selecionadas



O lançamento do Batalha das Startups em um momento de expansão do empreendedorismo brasileiro. (crédito: Divulgação)

Após um processo seletivo com empresas de diversas regiões do país, foram escolhidas 32 startups para disputar a quarta temporada do reality: Dharsana, JA Business, Meu Vestir, Casa Programada, Agilefit, Mentoria Fit, Celulose 360, Arca, Popular Pet, Nora, Signa, O+ Solidário, TDJ, Anodo, Olhar Estratégico, Procly, Edulabzz, DetemSeg, Omnicarbon, Zecure, GeoRemote, Ironet, NetDefesa, Gestão de Escola, EduTok, Table Talks, Won, Aura, By Fish, Oartista.ai, Isobac e Freela.

Um ambiente para geração de negócios



Além de marcar o lançamento oficial da temporada, o evento foi concebido como um espaço de conexão entre os diferentes agentes do ecossistema de inovação. Empreendedores, investidores, empresários, patrocinadores, parceiros estratégicos, representantes da imprensa e influenciadores participaram de momentos de networking, entrevistas, produção de conteúdo e encontros voltados à geração de negócios e futuras parcerias.

A iniciativa reforça o propósito do programa de aproximar inovação, investimento e conhecimento, criando oportunidades concretas para startups ampliarem sua visibilidade e acelerarem seu crescimento.

Sobre o Batalha das Startups



Apresentado por Janguiê Diniz, o Batalha das Startups é um dos principais realities de empreendedorismo da televisão brasileira. Em cada edição, 32 startups disputam uma competição baseada em estratégia, inovação, liderança, gestão e capacidade de execução, enfrentando desafios práticos e apresentando seus negócios a empresários, especialistas e investidores.

Na quarta temporada, o programa apresenta um novo conceito inspirado nos esportes de combate. Sob o tema "O Código dos Obstinados", a competição reforça que empreender exige preparo, disciplina, coragem, estratégia e persistência — características presentes em todos aqueles que transformam ideias em negócios capazes de gerar impacto econômico e social.