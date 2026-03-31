Janguiê Diniz lança holding para profissionalizar mercado de mentoria empresarial

Com estrutura de Sociedade Anônima, a Mentor Capital Group (MCG) estabelece critérios de faturamento e governança para certificar mentores e reduzir a dependência da imagem dos fundadores

A Mentor Capital Group é uma holding empresarial criada por Janguiê Diniz (Foto: Divulgação)

O empresário Janguiê Diniz anunciou a criação da Mentor Capital Group (MCG), uma holding empresarial que busca institucionalizar a mentoria nos negócios. Constituída como uma Sociedade Anônima (S/A), a MCG busca transformar o setor de mentoria através da padronização, governança, certificação e escalabilidade.

“A mentoria empresarial cresceu muito nos últimos anos, mas esse crescimento ainda não foi acompanhado pela mesma evolução em estrutura, governança e critérios objetivos de qualidade. Existe uma lacuna institucional clara nesse mercado”, afirma Janguiê.

A proposta da empresa é atuar “nessa lacuna” por meio de uma infraestrutura institucional privada e seletiva, voltada à conexão entre mentores, conselheiros, investidores, empresários e líderes empresariais de alta performance.

Diferente de grupos de networking, a MCG estabeleceu o Mentor Capital Standard (MCS), um sistema de certificação que divide os profissionais em cinco categorias baseadas em “níveis de maturidade institucional”: Apex, Sovereign, Elite e Core.

Na prática, o modelo cria para os mentores uma escada de progressão institucional com exigências objetivas, que depende de resultados auditáveis. Por exemplo, o nível Elite exige faturamento de R$ 10 milhões, enquanto o topo da pirâmide (Apex), limitado a apenas 5% dos membros, exige faturamento anual de R$ 40 milhões.

“Hoje, o mercado de mentoria ainda opera com muita assimetria de informação. Em muitos casos, a escolha de um mentor é feita por percepção e posicionamento, não por critérios objetivos de estrutura, governança e entrega real. Nossa proposta é oferecer um padrão institucional que ajude a organizar esse ambiente para ajudar as empresas de mentoria a escalar”, diz Janguiê.

Outro eixo central da holding é o 4E Growth Framework, metodologia proprietária e auditável criada para avaliar, estruturar e escalar empresas de mentoria com base em quatro dimensões: Elevation, Engine, Execution e Expansion. O modelo, de acordo com a empresa, busca transformar negócios de mentoria ainda dependentes da figura do fundador em empresas mais previsíveis, escaláveis e institucionalmente maduras.

A metodologia envolve desde posicionamento estratégico e estruturação de receita recorrente até implantação de governança, compliance, planejamento, KPIs e expansão estruturada, com potencial para novos mercados e operações de M&A.

“Todo mercado que cresce sem estrutura chega a um ponto de inflexão. Ou se organiza ou começa a perder credibilidade. O que estamos propondo é justamente antecipar essa profissionalização e criar uma nova camada institucional para o setor de mentoria empresarial”, finaliza Janguiê.

