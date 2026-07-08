Ministro lança no Recife expansão nacional do Contrata+Brasil para MEIs

Expectativa do governo federal é de ampliar o sistema para 17 milhões de MEIs em todo o país

Governo federal deve ampliar o Contrata+Brasil para 17 milhões de MEIs em todo o país (Foto: Mauricio Ferry/ DP Foto)

Recife foi a primeira cidade do país a receber uma rodada de reuniões para a expansão do programa do Contrata+Brasil. O sistema é voltado para a contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) por parte do Poder Público. A expectativa é ampliar para 17 milhões o número de empreendedores cadastrados no sistema.

Para tratar sobre a ampliação do programa, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, participou de uma reunião, nesta quarta-feira (8), com o prefeito do Recife, Victor Marques, e o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.

Segundo o ministro, o Recife foi escolhido para ser a primeira cidade na agenda de reuniões porque o governo usou como inspiração a plataforma Go MEI, sistema criado por meio de uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Sebrae/PE.

“Escolhemos Recife para ser a primeira cidade a receber esse esforço do Ministério. O presidente Lula determinou que várias das empresas federais entrem no programa. Isso vai fazer com que os microempreendedores recebam oportunidades de trabalho dos bancos públicos, dos Correios, de uma série de entidades da educação e da saúde. Fazendo com que o estado brasileiro leve oportunidade de trabalho para os empreendedores”, disse o ministro.

De acordo com Pereira, a ferramenta está começando a ser implementada, mas ela tem um potencial para beneficiar 17 milhões de MEIs. Criada no ano passado, a plataforma tem quase 16 mil MEIs de todo o país cadastrados. Em Pernambuco, estão no Contrata+Brasil 564 MEIs e 233 agricultores.

Nas últimas semanas, o governo federal expandiu os serviços que podem ser contratados através da plataforma. Paulo adiantou ainda que o Sebrae/PE tem um projeto para estruturar melhor o sistema.

O superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, destacou que a expansão deve impulsionar o empreendedorismo e a geração de renda no estado e no país.

“Esse projeto é de uma importância muito grande pela facilidade de ser uma plataforma digital, onde os pequenos produtores, pequenos empresários se cadastram e, a partir disso, há contratações dos setores público e privado”, aponta.