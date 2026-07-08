Nubank passa por instabilidade nesta quarta (8) para realizar transações via Pix

Maior número de reclamações de clientes ocorreu às 10h43, com mais de 240 relatos

Aplicativo do Nubank (Reprodução/Nubank)

O Nubank passou por instabilidades na manhã desta quarta-feira (8). De acordo com reclamações de clientes nas redes sociais, a principal dificuldade foi a realização de transações por meio do Pix.

As reclamações começaram a aumentar por volta das 9h, de acordo com mapeamento do site de monitoramento Down Detector. O pico das ocorrências aconteceu às 10h43, com 245 relatos.

Ainda de acordo com o site, 81% das reclamações foram relacionadas ao Pix. Outras 13% foram por falha no login do aplicativo móvel e 3% por dificuldades em acessar o saldo da conta.

“O Nubank está ciente de uma instabilidade temporária afetando as transferências e trabalha para restabelecer os serviços o quanto antes”, informou a instituição em posicionamento enviado ao site TechMundo.

