Nubank recebe aprovação inicial para operar como banco nos EUA

O Nubank anunciou nesta quinta-feira (29) que recebeu aprovação inicial para operar como banco nos Estados Unidos, após se tornar, em pouco mais de uma década, uma das empresas mais valiosas da América Latina.

Com 127 milhões de clientes na região, o Nubank obteve "aprovação condicional" de um órgão federal americano para iniciar a "fase de organização do novo banco", que ainda deve passar por avaliações do Federal Reserve e de outras entidades, segundo o comunicado divulgado pela empresa.

Este é um passo-chave nos planos de expansão global da empresa, que pretende "construir a próxima geração bancária nos Estados Unidos", declarou seu CEO, o colombiano David Vélez, citado no comunicado.

Caso seja aprovada em definitivo, a licença - solicitada em setembro passado ao Escritório do Controlador da Moeda - permitirá ao Nubank oferecer nos Estados Unidos serviços semelhantes aos que presta em Brasil, México e Colômbia.

A empresa planeja capitalizar o novo banco em um prazo de um ano, e abri-lo em até 18 meses, conforme exigido pelos reguladores. A organização nos Estados Unidos será liderada pela cofundadora Cristina Junqueira.

O Nubank foi fundado em 2013, em São Paulo, com a promessa de oferecer alternativas ao sistema bancário tradicional brasileiro. Atraiu clientes com uma interface totalmente digital, apresentada como solução para a burocracia bancária.

O banco começou a ser negociado em Wall Street em 2021, com a cantora Anitta como conselheira e embaixadora da marca. Hoje, ele está entre as cinco empresas mais valiosas da América Latina, com a argentina Mercado Livre na liderança e outras brasileiras, como Petrobras e Itaú, no ranking.