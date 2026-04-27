Nubank anuncia investimentos de R$ 45 bilhões no Brasil em 2026

O Nubank encerrou 2025 com receita total de R$ 91 bilhões, crescimento de 45%, em comparação anual (NELSON ALMEIDA/AFP)

O Nubank, que tem 113 milhões de clientes só no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 27, investimentos de R$ 45 bilhões no País em 2026, volume que quase dobrou nos últimos dois anos, de acordo com comunicado à imprensa. Os recursos vão bancar avanços em inteligência artificial, novos produtos, expansão de escritórios e contratações, segundo a fintech.

Esse valor abrange o "conjunto das atividades econômicas da companhia no país", como reinvestimento dos resultados gerados pela operação brasileira, investimentos em infraestrutura tecnológica, além de despesas operacionais e tributos recolhidos segundo o comunicado.

O Nubank ressalta que o investimento no Brasil sustenta quatro estratégias. A primeira é o "desenvolvimento contínuo de plataformas e modelos de crédito baseados em inteligência artificial"; a segunda é o lançamento de produtos e serviços para descomplicar a vida financeira dos clientes; a terceira é a ampliação de times estratégicos e da rede de escritórios pelo país - neste ponto, a fintech informa que investirá mais de R$ 2 5 bilhões em infraestrutura ao longo dos próximos cinco anos; a quarta estratégia é fortalecimento da base financeira e de capital da fintech.

O Nubank, que no mês passado passou a fazer parte da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e quer uma licença bancária no Brasil, encerrou 2025 com receita total de R$ 91 bilhões, crescimento de 45%, em uma comparação anual excluindo os efeitos do câmbio. O lucro líquido somou R$ 16,2 bilhões e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 33%, os dois em níveis recordes.

"Estamos chegando aos 13 anos de operação no Brasil como a maior instituição financeira privada em número de clientes", afirma a CEO do Nubank Brasil, Livia Chanes, no comunicado. "Este investimento é a expressão concreta do nosso compromisso de ser o principal aliado financeiro dos brasileiros", completa.

O comunicado ressalta que cerca de 37 milhões de pessoas entraram no sistema financeiro formal por meio do Nubank na América Latina, dos quais 31,5 milhões no Brasil. A fintech também foi onde 28,4 milhões de clientes tiveram seu primeiro cartão de crédito, sendo 18,4 milhões no Brasil.

Os clientes do Nubank economizaram cerca de US$ 28,1 bilhões em tarifas que teriam sido cobradas por instituições tradicionais, afirma o comunicado.