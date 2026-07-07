Congresso de confeiteiros reúne especialistas de todo o país no Recife

Recife Cakes acontece nos dias 24 e 25 de julho, no Centro de Eventos Recife, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Ao longo das seis edições, o evento já impactou mais de 4 mil pessoas, movimentando R$ 2 milhões (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de impulsionar a qualificação e os negócios no setor de confeitaria, um evento no Recife visa reunir especialistas nacionais para oferta de capacitações e mentorias a profissionais do segmento. Em sua 7ª edição, o Recife Cakes acontece nos dias 24 e 25 de julho, no Centro de Eventos Recife, na Imbiribeira, Zona Sul da capital.

O mercado da confeitaria integra vários produtos; além dos doces tradicionais, como brigadeiros gourmet, bolos, confeitaria de vitrine e doces de festas, que recebem alta procura durante o ano inteiro. Diante desse cenário, a empresária Taciana França, da TF Comércio e Eventos, idealizou o Recife Cakes. Segundo estimativa da organização, ao longo das seis edições, o evento já impactou mais de 4 mil pessoas, movimentando R$ 2 milhões.

Para a sétima edição, a expectativa é consolidar ainda mais os negócios no segmento. Neste ano, mais de 30 influenciadores da confeitaria de várias partes de Pernambuco irão criar conteúdo durante o congresso, aproveitando o potencial das redes sociais.

Além disso, todos os inscritos no evento terão acesso a workshop de marketing digital. “A capacitação é um dos principais ingredientes para o sucesso nessa área - seja para quem está em busca de renda extra ou deseja a profissionalização no setor. E nada melhor que o conteúdo bem feito para vender bem. Afinal, eles são formadores de opinião”, destaca Taciana.

Programação

O Recife Cakes também oferece duas consultorias empresariais para quem deseja melhorar o desempenho no negócio. Uma será com a chef Ana Amélia, especialista na produção de bolo de rolo, que vai apresentar o tema “A arte do bolo de rolo que fatura”. E a chef Bruna Hannouche, expert em casamentos, com “A estratégia por trás dos bolos de casamento de alto valor”.

Os ingressos estão à venda com preços promocionais. A entrada individual custa R$ 97,00 (por dia), mas, para quem quer participar dos dois dias, o ingresso custa R$ 147,00. Já no pacote “consultoria business + dois dias de evento”, o ingresso sai a R$ 387,00.



Recife Cakes 2026 – 7ª Edição

Datas: Dia 24 e 25 de julho

Horários: 24/07, das 10h às 19h e 25/07, das 10h às 19h

Local: Avenida Mascarenhas de Mascarenhas de Morais, nº 4861. Centro de Eventos do Recife, Imbiribeira.

Ingressos: Disponíveis na plataforma Vendyno