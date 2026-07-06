Mais de 9 mil vagas abertas para cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos em Pernambuco

Oportunidades nas áreas de administração, tecnologia, culinária e negócios estão disponíveis no Grande Recife e no interior do estado

As capacitações gratuitas acontecem durante os meses de julho e agosto (Foto: Caio Alencastro)

Em Pernambuco, mais de 9 mil vagas para cursos técnicos e profissionalizantes estão sendo oferecidas por instituições no Recife, Olinda, Igarassu e no interior do estado durante os meses de julho e agosto. As oportunidades gratuitas são para as áreas de administração, informática, programação, negócios, fotografia e culinária.

No Grande Recife, o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), unidades Recife e Paulista, e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada promovem o Projeto Capacita 2026.2. Por meio do programa, são oferecidas mais de 4 mil vagas em cursos presenciais, gratuitos e abertos ao público externo, que acontecem até o dia 31 de julho.

O projeto disponibiliza cerca de 122 cursos voltados para as áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas. Para participar é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia da atividade escolhida.

Entre os cursos oferecidos à população estão “Crochê para todos”, "Como evitar problemas em casa: rachaduras, infiltrações e pequenos reparos”, “Exercícios físicos para cadeirantes”, “Empreender com bolos confeitados ou pizza” e “Design de sobrancelha com linha”.

"O Capacita reforça o compromisso da UNINASSAU com a educação, a qualificação profissional e o desenvolvimento social. Criamos oportunidades para que estudantes, profissionais e pessoas em busca de recolocação e mais conhecimento aprimorem suas competências e estejam preparados para os desafios do mercado de trabalho”, afirma Simone Bérgamo, diretora acadêmica da UNINASSAU.

Vagas no interior

As unidades da UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e as Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina também promovem mais de 150 cursos com mais de 5 mil vagas em capacitações gratuitas. As atividades acontecem até 31 de julho e são abertas ao público. Como entrada social, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia do curso.

Entre os cursos ofertados estão “Lei Henry Borel na prática: medidas protetivas e atuação jurídica na defesa da criança e do adolescente”, “Golpes digitais e relações de consumo: como prevenir fraudes e proteger seus direitos”, “Primeiros socorros” e “Golpes bancários e Pix: como recuperar seu dinheiro?”.

A lista completa de cursos está disponível no site gokursos.com. Para acessar, basta utilizar o campo de pesquisa e buscar por “Capacita + unidade desejada”. Os interessados podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que não haja conflito de horários.

Casa Zero

Já a Casa Zero, no Recife, está com inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em julho e agosto. As formações são nas áreas de administração, informática, maquiagem, culinária, fotografia, mídias sociais e barbearia. As capacitações acontecem na sede da Casa Zero e em organizações comunitárias parceiras.

A programação acontece em parceria com organizações sociais e projetos comunitários que fazem parte da Rede Muda Mundo (RMM) e conta com o apoio de empresas parceiras, entre elas a M Dias Branco e a Iron House, responsável pela operação da unidade Casa Zero Várzea.

A maioria das vagas são destinadas a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Os cursos de formação técnica são de curta duração, com o objetivo de ser a porta de entrada para o mercado de trabalho e para a geração de renda própria.

Parte das turmas acontece na sede da Casa Zero, no centro do Recife, e na Casa Zero Várzea. As demais são realizadas dentro de organizações comunitárias em bairros como Guabiraba e Campina do Barreto.

Entre os destaques estão as turmas de Informática Básica, Maquiagem e Fotografia, na sede da Casa Zero, e o curso de Maquiagem na Casa Zero Várzea, unidade mantida em parceria com a Iron House. Já as turmas de Culinária, são realizadas em parceria com a M Dias Branco e abertas a maiores de 18 anos. As inscrições para as vagas limitadas devem ser feitas diretamente na Casa Zero ou nos locais onde cada curso será realizado.

Programação

Julho

Auxiliar Administrativo

Projeto Ritmo do Coração (Guabiraba)

08 a 22 de julho, das 18h às 21h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)



Informática Básica

Casa Zero

08 a 22 de julho, das 14h às 18h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)



Maquiagem

Casa Zero

08 a 22 de julho, das 9h às 12h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)



Culinária Mundo das Pizzas

Casa Zero

20 a 24 de julho, das 14h às 18h

Público: maiores de 18 anos



Barbeiro

ONG Oxente Mainha Social

23 de julho a 5 de agosto, das 18h30 às 21h30

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)



Maquiagem

Casa Zero Várzea

23 de julho a 7 de agosto, das 13h às 17h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)

Fotografia

Casa Zero

27 de julho a 7 de agosto, das 9h às 12h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)



Culinária Mundo das Pizzas

Casa Zero

27 a 31 de julho, das 14h às 18h

Público: maiores de 18 anos



Agosto

Auxiliar Administrativo

ONG Redenção Quem Ama Cuida (Campina do Barreto)

10 a 21 de agosto, das 18h às 21h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)

Mídias Sociais

ONG Juntas Somos Mais Fortes (Campina do Barreto)

10 a 21 de agosto, das 17h às 20h

Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)

Igarassu

Já em Igarassu, Litoral Norte do estado, a prefeitura de Igarassu, por meio do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), oferece uma nova grade de Cursos de Férias que ocorrem durante julho.

As capacitações são em diversas áreas, oferecendo conhecimentos práticos e teóricos, com oportunidades nas áreas de confecção, design, tecnologia da informação e mecânica.

As inscrições para todas as turmas podem ser feitas através do portal capacitação.igarassu.pe.gov.br. Os cursos acontecerão na unidade do CTEN Saramandaia.

Serviço: cursos de férias de julho

Local: CTEN Saramandaia (Av. Alfredo Bandeira de Melo, 220 - Saramandaia)

Oficina de calcinhas (adulto e infantil) e pijama infantil

Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)

Horário: 08h às 12h

Professora: Sandra

Canva: criação de artes para redes sociais

Data: 10 de julho a 17 de julho (Todos os dias da semana)

Horário: 18h às 21h

Professora: Amanda

Tecnologia na prática: informática, programação e inteligência artificial

Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)

Horário: Turmas pela manhã (08h às 11h) e tarde (14h às 17h)

Professor: Vinicius

Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico

Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)

Horário: 18h às 21h

Professor: Alcino

Conhecimento e diagnóstico em motores de partida

Data: 10 de julho a 29 de julho (Segundas e quartas)

Horário: 18h30 às 21h

Professor: Charles

Montagem e desmontagem de veículos

Duração: Uma semana de curso

Horário: 14h às 17h

Professor: Santana