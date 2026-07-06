Mais de 9 mil vagas abertas para cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos em Pernambuco
Oportunidades nas áreas de administração, tecnologia, culinária e negócios estão disponíveis no Grande Recife e no interior do estado
Publicado: 06/07/2026 às 14:02
As capacitações gratuitas acontecem durante os meses de julho e agosto (Foto: Caio Alencastro)
Em Pernambuco, mais de 9 mil vagas para cursos técnicos e profissionalizantes estão sendo oferecidas por instituições no Recife, Olinda, Igarassu e no interior do estado durante os meses de julho e agosto. As oportunidades gratuitas são para as áreas de administração, informática, programação, negócios, fotografia e culinária.
No Grande Recife, o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), unidades Recife e Paulista, e as Faculdades UNINASSAU Olinda e Costa Dourada promovem o Projeto Capacita 2026.2. Por meio do programa, são oferecidas mais de 4 mil vagas em cursos presenciais, gratuitos e abertos ao público externo, que acontecem até o dia 31 de julho.
O projeto disponibiliza cerca de 122 cursos voltados para as áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas. Para participar é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia da atividade escolhida.
Entre os cursos oferecidos à população estão “Crochê para todos”, "Como evitar problemas em casa: rachaduras, infiltrações e pequenos reparos”, “Exercícios físicos para cadeirantes”, “Empreender com bolos confeitados ou pizza” e “Design de sobrancelha com linha”.
"O Capacita reforça o compromisso da UNINASSAU com a educação, a qualificação profissional e o desenvolvimento social. Criamos oportunidades para que estudantes, profissionais e pessoas em busca de recolocação e mais conhecimento aprimorem suas competências e estejam preparados para os desafios do mercado de trabalho”, afirma Simone Bérgamo, diretora acadêmica da UNINASSAU.
Vagas no interior
As unidades da UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e as Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina também promovem mais de 150 cursos com mais de 5 mil vagas em capacitações gratuitas. As atividades acontecem até 31 de julho e são abertas ao público. Como entrada social, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal no dia do curso.
Entre os cursos ofertados estão “Lei Henry Borel na prática: medidas protetivas e atuação jurídica na defesa da criança e do adolescente”, “Golpes digitais e relações de consumo: como prevenir fraudes e proteger seus direitos”, “Primeiros socorros” e “Golpes bancários e Pix: como recuperar seu dinheiro?”.
A lista completa de cursos está disponível no site gokursos.com. Para acessar, basta utilizar o campo de pesquisa e buscar por “Capacita + unidade desejada”. Os interessados podem se inscrever em mais de um minicurso, desde que não haja conflito de horários.
Casa Zero
Já a Casa Zero, no Recife, está com inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em julho e agosto. As formações são nas áreas de administração, informática, maquiagem, culinária, fotografia, mídias sociais e barbearia. As capacitações acontecem na sede da Casa Zero e em organizações comunitárias parceiras.
A programação acontece em parceria com organizações sociais e projetos comunitários que fazem parte da Rede Muda Mundo (RMM) e conta com o apoio de empresas parceiras, entre elas a M Dias Branco e a Iron House, responsável pela operação da unidade Casa Zero Várzea.
A maioria das vagas são destinadas a jovens de 15 a 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Os cursos de formação técnica são de curta duração, com o objetivo de ser a porta de entrada para o mercado de trabalho e para a geração de renda própria.
Parte das turmas acontece na sede da Casa Zero, no centro do Recife, e na Casa Zero Várzea. As demais são realizadas dentro de organizações comunitárias em bairros como Guabiraba e Campina do Barreto.
Entre os destaques estão as turmas de Informática Básica, Maquiagem e Fotografia, na sede da Casa Zero, e o curso de Maquiagem na Casa Zero Várzea, unidade mantida em parceria com a Iron House. Já as turmas de Culinária, são realizadas em parceria com a M Dias Branco e abertas a maiores de 18 anos. As inscrições para as vagas limitadas devem ser feitas diretamente na Casa Zero ou nos locais onde cada curso será realizado.
Programação
Julho
Auxiliar Administrativo
Projeto Ritmo do Coração (Guabiraba)
08 a 22 de julho, das 18h às 21h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Informática Básica
Casa Zero
08 a 22 de julho, das 14h às 18h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Maquiagem
Casa Zero
08 a 22 de julho, das 9h às 12h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Culinária Mundo das Pizzas
Casa Zero
20 a 24 de julho, das 14h às 18h
Público: maiores de 18 anos
Barbeiro
ONG Oxente Mainha Social
23 de julho a 5 de agosto, das 18h30 às 21h30
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Maquiagem
Casa Zero Várzea
23 de julho a 7 de agosto, das 13h às 17h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Fotografia
Casa Zero
27 de julho a 7 de agosto, das 9h às 12h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Culinária Mundo das Pizzas
Casa Zero
27 a 31 de julho, das 14h às 18h
Público: maiores de 18 anos
Agosto
Auxiliar Administrativo
ONG Redenção Quem Ama Cuida (Campina do Barreto)
10 a 21 de agosto, das 18h às 21h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Mídias Sociais
ONG Juntas Somos Mais Fortes (Campina do Barreto)
10 a 21 de agosto, das 17h às 20h
Público: 15 a 29 anos (CadÚnico)
Igarassu
Já em Igarassu, Litoral Norte do estado, a prefeitura de Igarassu, por meio do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN), oferece uma nova grade de Cursos de Férias que ocorrem durante julho.
As capacitações são em diversas áreas, oferecendo conhecimentos práticos e teóricos, com oportunidades nas áreas de confecção, design, tecnologia da informação e mecânica.
As inscrições para todas as turmas podem ser feitas através do portal capacitação.igarassu.pe.gov.br. Os cursos acontecerão na unidade do CTEN Saramandaia.
Serviço: cursos de férias de julho
Local: CTEN Saramandaia (Av. Alfredo Bandeira de Melo, 220 - Saramandaia)
Oficina de calcinhas (adulto e infantil) e pijama infantil
Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)
Horário: 08h às 12h
Professora: Sandra
Canva: criação de artes para redes sociais
Data: 10 de julho a 17 de julho (Todos os dias da semana)
Horário: 18h às 21h
Professora: Amanda
Tecnologia na prática: informática, programação e inteligência artificial
Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)
Horário: Turmas pela manhã (08h às 11h) e tarde (14h às 17h)
Professor: Vinicius
Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico
Data: 10 de julho a 31 de julho (Segundas, quartas e sextas)
Horário: 18h às 21h
Professor: Alcino
Conhecimento e diagnóstico em motores de partida
Data: 10 de julho a 29 de julho (Segundas e quartas)
Horário: 18h30 às 21h
Professor: Charles
Montagem e desmontagem de veículos
Duração: Uma semana de curso
Horário: 14h às 17h
Professor: Santana