Neoenergia PE prepara plano de investimentos de R$ 9,8 bi

Recursos fazem parte de alterações do plano estratégico da empresa e devem ser aplicados até 2030

Neoenergia troca 335 postes em Brasília Teimosa (Foto: Neoenergia/Divulgação)

Dois anos após divulgar um plano de investimentos de R$ 5,1 bilhões até 2028, a Neoenergia Pernambuco vai anunciar, nos próximos dias, uma revisão desses valores, elevando o montante para R$ 9,8 bilhões até 2030. Os recursos serão destinados à expansão, modernização e reforço do sistema elétrico em todas as regiões do estado.

O novo plano faz parte de uma estratégia do grupo de investir R$ 50 bilhões em todas as suas áreas de atuação - o que inclui a distribuição de energia, em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e parte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

A empresa ainda atua nas áreas de geração e transmissão de energia, além de uma comercializadora que opera no mercado livre de energia.



Quando anunciou, em 2024, o seu plano de investimentos, a Neoenergia Pernambuco informou que os recursos seriam destinados, entre outros objetivos, à construção ou expansão de 13 subestações e mais de 270 quilômetros de linhas de alta tensão. Ao todo, a previsão era de ampliação de mais de 10% na disponibilidade energética no estado.



A previsão, agora, é que os alvos dos investimentos sejam divulgados no próximo dia 4 de julho. Em Pernambuco, a companhia atende os 184 municípios, o Arquipélago de Fernando de Noronha. A cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba, também está na área de atendimento.

Em setembro do ano passado, o Ministério de Minas e Energia renovou, antecipadamente, o contrato de concessão para a distribuição de energia elétrica em Pernambuco até 2060. O primeiro contrato foi feito a partir da privatização da antiga Companhia Energética de Pernambuco (Celpe).



São João – Ontem, a Neoenergia divulgou a sua operação especial de São João, com um investimento de R$ 2,5 milhões em ações preventivas na rede elétrica, um aumento de 60% em relação a 2025.

O plano contempla intervenções nos principais polos juninos, Em Caruaru, por exemplo, foram instalados cinco transformadores provisórios no Pátio de Eventos e no Alto do Moura.



A empresa informou ainda que o plano tem parceria com o Corpo de Bombeiros e o Samu Recife. A iniciativa considera o aumento da circulação de pessoas nos principais polos festivos do estado e reúne medidas preventivas, reforço operacional e orientações ao público.

