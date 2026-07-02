Governo lança plataforma para orientar investimentos em energia renovável em Pernambuco

A Plataforma Energética de Pernambuco foi lançada nesta quinta-feira (2) (Foto: Divulgação/Governo de Pernambuco)

Na tentativa de ampliar a atração de investimentos para o setor de energia renovável, o Governo de Pernambuco lançou nesta quinta-feira (2) a Plataforma Energética de Pernambuco, sistema digital que reúne informações sobre potencial de geração, infraestrutura disponível e características socioambientais do território para subsidiar empresas interessadas em instalar empreendimentos no Estado.

Desenvolvida pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e executada pelo Senai, a plataforma concentra, em um único ambiente, dados que antes estavam dispersos em diferentes bases de informação. Segundo o governo estadual, o objetivo é reduzir o tempo de análise de viabilidade de projetos e oferecer maior segurança para investidores.

Na avaliação da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), o investimento mostra a preparação do estado para o período pós-reforma tributária e também para o mundo. “Já estamos dialogando com o mundo todo e atraindo o mundo para investir aqui no nosso estado. Isso aqui [o investimento] significa agilidade, transparência e segurança para quem quer investir e para quem vai para quem a gente vai convencer de investir aqui em Pernambuco”, declarou a gestora.

A ferramenta sucede o antigo Atlas Eólico e Solar de Pernambuco e incorpora novas bases de dados, incluindo informações sobre infraestrutura elétrica, rodovias, recursos hídricos, gasodutos, conectividade, relevo e aspectos socioambientais. Também está integrada à Plataforma Ecológico-Econômica da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), permitindo consultas relacionadas ao planejamento territorial e ao licenciamento ambiental.

Entre os recursos disponíveis estão a delimitação de áreas de interesse, medições geográficas, cruzamento de informações espaciais, emissão de relatórios técnicos e exportação de mapas. A expectativa do governo é que essas funcionalidades auxiliem empresas nas etapas iniciais de definição da localização de novos empreendimentos.

A iniciativa integra a estratégia estadual de ampliar a participação de Pernambuco na cadeia da transição energética, não apenas na geração de energia renovável, mas também na atração de indústrias com elevado consumo energético e de novos empreendimentos associados ao setor.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, a plataforma busca concentrar informações estratégicas para facilitar o processo de tomada de decisão de investidores. Já o secretário executivo de Energia, Guilherme Sá, afirmou que a expectativa é estimular a instalação de novas cadeias produtivas capazes de consumir, no próprio Estado, a energia renovável disponível na região.

O desenvolvimento da plataforma recebeu investimento de R$ 1,6 milhão. Nesta primeira etapa, o acesso será disponibilizado para entidades empresariais, universidades, institutos de pesquisa e organizações do setor energético. A previsão do governo é abrir a consulta ao público em geral em outubro de 2026.

Contexto

A plataforma é lançada em um momento em que estados do Nordeste disputam investimentos em projetos de geração de energia renovável, hidrogênio de baixo carbono e novas indústrias associadas à descarbonização da economia. A estratégia do governo pernambucano é oferecer uma base integrada de informações técnicas para reduzir incertezas na fase de planejamento de empreendimentos e aumentar a competitividade do Estado na captação desses investimentos.