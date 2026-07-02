16ª Feira Moda Nordeste reúne mais de 300 marcas em Caruaru

Evento acontece de 12 a 14 de julho no Polo Comercial de Caruaru e reúne mais de 300 marcas dos segmentos de calçados, bolsas e acessórios

A expectativa da organização do evento é atrair compradores, lojistas e representantes comerciais de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe (Foto: Armando Lima)

O Polo Comercial de Caruaru recebe, de 12 a 14 de julho, a 16ª edição da Feira Moda Nordeste. Considerado um dos maiores eventos do segmento de calçados, bolsas e acessórios do Nordeste, a feira reúne mais de 300 marcas expositoras distribuídas em cerca de 100 estandes, voltados exclusivamente ao público lojista em formato business to business (B2B) e venda no atacado.

A expectativa da organização do evento é atrair compradores, lojistas e representantes comerciais de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em sua 16ª edição, a Feira Moda Nordeste se consolida como ponto de encontro entre fabricantes, representantes de marcas e lojistas de toda a região. Além de fortalecer a economia de Caruaru, aumentando o fluxo de visitantes para os setores hoteleiro e de serviços da cidade durante os dias de programação.

“Estamos chegando à 16ª edição com a expectativa de receber compradores de diversas regiões do Nordeste. A feira já se consolidou como um importante ambiente de negócios e de fortalecimento das marcas do setor de calçados, bolsas e acessórios”, destaca Silvia Furtado, integrante da Comissão Organizadora.

Durante os três dias de feira, os visitantes terão acesso aos lançamentos das marcas presentes, com ampla variedade de produtos: calçados femininos, masculinos e infantis, bolsas, mochilas, carteiras, cintos e acessórios. O evento também oferece condições especiais de negociação para lojistas que desejam renovar seus estoques com qualidade, variedade e preços competitivos.

A edição de julho da Feira Moda Nordeste traz, com exclusividade, as tendências da coleção Primavera-Verão 2026/2027, abastecendo as vitrines dos lojistas do Nordeste com novidades para os próximos meses.

Mais do que um calendário de negócios, a feira também representa um ambiente estratégico de networking para impulsionar negócios e contribuir para a geração de emprego e renda no setor calçadista em toda a região.

Serviço:

16ª Feira Moda Nordeste

Data: 12 a 14 de julho de 2026

Local: Polo Comercial de Caruaru – Caruaru (PE)

Horários:

Domingo (12/07) e segunda-feira (13/07) – das 9h às 20h

Terça-feira (14/07) – das 9h às 16h

