Brasil tem o menor saldo de empregos em maio desde 2020, com 72 mil postos de trabalho

Dados são do Novo Caged divulgado nesta terça (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Carteira de Trabalho Digital (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O mercado de trabalho brasileiro abriu 72.960 postos de trabalho em maio, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É o menor saldo de empregos para meses de maio desde 2020.

Em abril, o saldo foi positivo em 79.526 vagas, já incorporando os ajustes na série. Em maio de 2025, o saldo foi de 153.108 novos postos de trabalho.

O resultado de maio de 2026 ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para criação líquida de 120 mil vagas em maio. As estimativas do mercado financeiro iam de 38.191 a 175 mil novas vagas.

O saldo do mês passado é resultado de 2.207.303 admissões e 2.134.346 desligamentos.

Acumulado

Conforme os divulgados nesta terça-feira, o mercado de trabalho brasileiro cresceu em 767.326 vagas no acumulado de janeiro a maio de 2026.

Este é o menor saldo do Caged para o período desde 2020, quando foram fechados 1,345 milhão de postos formais de trabalho entre janeiro e maio, em meio à pandemia de covid-19.

Na comparação com janeiro a maio de 2025, o resultado representa uma queda de 28%.