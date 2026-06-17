ASPA investe R$ 2 milhões em programa de apoio ao varejo de pequeno porte

Com investimento de R$ 2 milhões da ASPA, projeto moderniza minimercados em Pernambuco e distribui caminhões de prêmios e carro zero quilômetro

Placa informa que o estabelecimento é um dos participantes do Seja Pernambuco (Crédito: Divulgação ASPA / Seja Pernambuco)

A Associação Pernambucana de Agentes de Distribuição (ASPA) anunciou um investimento de R$ 2 milhões no programa Seja Pernambuco, iniciativa voltada ao desenvolvimento socioeconômico do varejo local. O aporte financeiro viabiliza a nova campanha promocional da entidade, a “Seja Pernambuco - Acelerou com Muuuito Mais Prêmios”.

De acordo com a associação, o objetivo da campanha é manter o fluxo de consumo e a circulação de capital dentro das próprias comunidades, fortalecendo e ampliando a competitividade do varejo alimentar de pequeno e médio porte.

Na promoção, a cada R$ 25 em compras nos estabelecimentos participantes, o consumidor registra o cupom fiscal no site oficial do programa para gerar um número da sorte. Serão realizados sorteios bimestrais de seis caminhões de prêmios, que incluem motocicletas e eletrodomésticos, além do sorteio final de um automóvel Jeep Renegade zero quilômetro.

Segundo a ASPA, para aumentar as chances de ganhar nos seis sorteios programados para 2026, o cliente pode ganhar cupons da sorte extra, adquirindo produtos das marcas parceiras.

Seja Pernambuco

Prestes a completar dois anos de funcionamento, o Seja Pernambuco conta atualmente com 662 lojas integradas, distribuídas por 116 municípios pernambucanos. O programa atua na modernização de minimercados, em campanhas de incentivo para comércios de vizinhança e na promoção de rodadas de negócios, unindo a cadeia de abastecimento, indústria, distribuição e varejistas.

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Segundo o presidente da ASPA, Inácio Miranda, a iniciativa integra consumo, desenvolvimento econômico, empreendedorismo e fortalecimento do varejo pernambucano. “Estamos fortalecendo os pequenos e médios mercados, estimulando negócios e criando um ambiente competitivo e sustentável para quem gera emprego e movimenta o comércio nos bairros do nosso estado”, afirma.

Impacto

A coordenadora do Seja Pernambuco, Paula Valéria, afirma que o impacto social da iniciativa é um dos “principais diferenciais do projeto”. “Quando fortalecemos os mercados de bairro, fortalecemos toda cadeia de abastecimento, o varejo, os agentes de distribuição e as indústrias. E o grande ganhador é o consumidor, com preços melhores e com a oportunidade de ganhar prêmios com suas compras de rotina”, afirma.

De acordo com a associação, o impacto do programa já ultrapassou as campanhas de incentivo e atualmente conta também com mais dois pilares de atuação: o Seja Pernambuco Retrofit - Varejo de Alimentos e o Encontro de Negócios Seja Pernambuco.

O primeiro é resultado de uma parceria estratégica da associação com o Sebrae-PE, tendo como foco a eficiência operacional e a experiência de compra em minimercados e mercadinhos. O plano de trabalho contempla reformas físicas, consultorias de gestão, visibilidade e marketing. O ciclo inicial deste projeto, compreendido entre agosto de 2025 e agosto de 2026, prevê a reinauguração de 34 estabelecimentos comerciais.

Já o Encontro de Negócios Seja Pernambuco, de acordo com a ASPA, atua na aproximação direta dos elos produtivos. O evento cria pontes comerciais de networking e trocas de conhecimento entre a indústria, distribuidores e o pequeno varejo de alimentos, fortalecendo as transações B2B internas do estado.

O Seja Pernambuco é uma realização da ASPA com o apoio institucional da Associação Pernambucana de Supermercados (APES). O projeto é patrocinado pelas marcas: KarneKeijo, Eba, São Braz, Vitarella, Mauricéia, Kicaldo e Cadan, contando ainda com o apoio de Atacamax, Cardeal, Rubi e Ondunorte.

