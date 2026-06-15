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Pátio do Milho do Ceasa inicia plantão de vendas 24h nesta segunda (15)

Nas duas primeiras semanas de junho, já foram comercializadas 3,3 milhões de espigas de milho, segundo o Departamento Técnico (DETEC) do Ceasa Pernambuco

Nicolle Gomes

Publicado: 15/06/2026 às 14:24

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Mão de milho está saindo na média de R$ 50 reais no Ceasa-PE. A partir de hoje (15), venda de espigas será 24h/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Mão de milho está saindo na média de R$ 50 reais no Ceasa-PE. A partir de hoje (15), venda de espigas será 24h (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) iniciou o plantão de venda de milho 24h. O esquema começou nesta segunda e seguirá até a véspera de São João, em 24 de junho. A expectativa é de que cerca de 12 milhões de espigas sejam comercializadas.

O Diario de Pernambuco esteve no conhecido Pátio do Milho, local onde a população encontrará espigas o dia e a noite inteiros. Neste mês de junho, cerca de 3,3 milhões de espigas já foram comercializadas, explica o gerente do Departamento Técnico (DETEC) da Ceasa, Thiago Veloso.

“A expectativa é de superar os números do ano passado, quando chegamos próximos aos 11 milhões de espigas. A gente quer chegar um pouco mais, em torno de 12 milhões de espigas, para poder continuar movimentando”, acrescenta Veloso.

Segundo ele, as chuvas ajudaram na maturação tardia do milho, o que atrasou o volume total de milho para o meio do mês. De acordo com dados repassados pelo Ceasa, a maior parte da procedência do milho comercializado neste período foi de Pernambuco, com 91% das espigas.

Para o comerciante, a expectativa também é boa. Pedro Gomes comercializa milho há 20 anos e contou ao Diario que espera que este ano seja melhor que o anterior.

“O movimento é melhor (no plantão). As pessoas estão sabendo que está abrindo 24h. A hora que a gente chegar com o carro (de milho), a gente desce. A expectativa está boa, a saída de (espigas) está melhorando. Eu acredito que, daqui para sexta-feira, deve sair muito milho. O ano passado o São João foi muito ruim; acredito que este ano seja melhor”, relatou.

Valores

A conhecida “mão de milho” – nome do saco de 50 espigas – está numa média de R$ 50, valor parecido com o do ano passado. O Diario encontrou um intervalo entre R$ 40 e R$ 60.

“Você vai comprar um milho um pouco mais selecionado, a cerca de R$ 60, R$ 65, mas, na média geral, permanece o mesmo preço, cerca de R$ 50 a mão de milho”, disse Thiago Veloso.

Para quem gosta de pesquisar e negociar, as possibilidades são muitas, destaca o comerciante Pedro. “Sempre tem um precinho melhor para quem barganha. Fica bom para todo mundo”.

É o caso da aposentada Josefa, de 83 anos, e da agente de saúde Maria José, de 49. Mãe e filha estavam procurando a melhor oferta de milho para as receitas típicas e conversaram com o Diario.

“Estou gostando do milho, está bom, assim como o valor. Eu mesma faço a canjica, a pamonha, o milho cozido”, compartilhou a aposentada.

Já Maria José destacou a qualidade das espigas. “Aproveitei para ver os preços e já comprar o milho e a festividade de São João. Moro no interior, eu sei o que é milho de qualidade e estou vendo que realmente está bom. E também dá para pesquisar e pechinchar”, comentou.

Orientações

O Ceasa pede a importância da colaboração do público para o bom funcionamento da operação. A orientação é que motoristas e usuários respeitem os fluxos estabelecidos, evitem estacionar em locais indevidos, não trafeguem na contramão e sigam a sinalização e as orientações das equipes.

“A gente pede muito é para que as pessoas, quando vierem de carro, estacionem nos locais corretos, evitem fila dupla, evitem estar circulando um pouco mais próximo ao Pátio do Milho com o carro, pois acaba congestionando, porque aqui daqui a pouco a gente vai ter muito caminhão, vai ter muita gente, vai ter muita espiga de milho espalhada aqui, para evitar engarrafamento geral”, finaliza o gerente do DETEC do Ceasa.

Ceasa , Milho , patio , Plantão , São João
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