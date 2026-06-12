Governo federal assina ordem de serviço das obras de expansão do Porto do Recife

O processo de dragagem deve aumentar o calado do Porto de 11 metros atuais para 15 (Foto: Maurício Ferry/DP Foto))

O Porto do Recife iniciará uma nova etapa de investimentos voltada à ampliação de sua capacidade operacional. Com recursos federais de mais de R$ 100 milhões, foram autorizadas nesta sexta-feira (12) as obras de dragagem dos canais interno e externo do terminal, além da modernização do sistema de defensas, conjunto de intervenções que deve permitir a recepção de embarcações maiores e aumentar a competitividade do porto na movimentação de cargas.

A principal obra será a dragagem dos canais de acesso, orçada em R$ 95 milhões. Com a intervenção, o calado do porto passará dos atuais 11 metros para 15 metros, ampliando a capacidade de operação de navios de maior porte. A expectativa é que a medida fortaleça a movimentação de cargas já operadas pelo terminal, como açúcar, malte e cevada, além de abrir espaço para novas oportunidades logísticas.



A execução dos serviços ficará sob responsabilidade da DTA Engenharia, com previsão de conclusão até dezembro deste ano. Segundo o governo federal, o aprofundamento dos canais é considerado estratégico para adequar a infraestrutura portuária ao crescimento da demanda e aumentar a eficiência das operações.



Outro investimento anunciado foi a substituição do sistema de defensas do porto, estruturas instaladas ao longo dos cais para absorver impactos durante as manobras de atracação. O projeto prevê a instalação de 97 novas defensas entre os cais 0 e 10, com recursos de R$ 15 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Os anúncios ocorreram durante agenda que contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro de Portos e Aeroportos, Tomé França. Na avaliação do governo federal, as intervenções devem contribuir para aumentar a segurança operacional e melhorar as condições de competitividade do terminal pernambucano.

Segundo o presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, a dragagem também será importante para dar mais segurança aos navios de cruzeiros que trazem turistas à capital. “Hoje os navios de cruzeiro atracam entre os armazéns um e dois e nós temos uma movimentação de dezenas de ônibus que levam esses turistas para o terminal. Agora teremos condições para que esses navios possam atracar de forma segura e confortável no terminal, contribuindo para atrair mais turistas aqui para Recife”, pontuou Maciel.

Durante a cerimônia, ainda foi assinado um termo aditivo que prorroga por mais cinco anos o convênio de delegação que mantém a gestão do Porto do Recife sob responsabilidade do Governo de Pernambuco. A renovação garante a continuidade da administração estadual sobre o terminal em um momento de expectativa por aumento da movimentação de cargas e atração de novos investimentos.

Museu do Porto

O evento foi finalizado com a inauguração do Museu do Porto do Recife, equipamento com mais de 100 registros históricos, fotografias e ferramentas que contam a trajetória do local. “O museu traz um registro de toda a história, desde a construção e todos os fatos e os eventos que ocorreram aqui no porto. Então é muito importante para o porto reconhecer e valorizar o passado para que a gente possa continuar vivo e resiliente e com olhar no futuro”, disse Wagner Maciel.