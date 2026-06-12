IPCA de maio é o mais alto para o mês desde 2021

Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (Crédito: Vinicius Schmidt/Metropoles)

A alta de 0,58% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em maio foi o resultado mais elevado para o mês desde 2021, quando havia subido 0,83%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação positiva representou uma desaceleração da inflação ante o avanço de 0,67% registrado em abril de 2026. Em maio de 2025, a variação do IPCA havia sido de 0,26%.

A taxa acumulada em 12 meses acelerou pelo terceiro mês consecutivo, passando de 4,39% em abril para 4,72% em maio.

Com isso, atingiu o maior resultado desde setembro de 2025, quando ficou em 5,17%.

Difusão

O índice de difusão do IPCA, que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, ficou em 65% em maio, mesmo resultado registrado em abril, segundo o IBGE.

"A difusão mantém-se acima desse patamar de 60% desde dezembro de 2025", ressaltou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.

A difusão de itens alimentícios saiu de 67% em abril para 61% em maio.

Já a difusão de itens não alimentícios passou de 64% em abril para 68% em maio.

