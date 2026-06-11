Coca-Cola inicia recolhimento de garrafas sem rótulo após furto de figurinhas da Copa 2026

Ao todo, são 14 figurinhas da Copa 2026 disponibilizadas na ação da Coca-Cola em parceria com a Panini

Garrafas danificadas são separadas por varejistas (Reprodução/Redes sociais)

A Coca-Cola tem iniciado o recolhimento de garrafas que tiveram seus rótulos danificados nos supermercados brasileiros. Desde o dia 15 de abril, a empresa iniciou uma ação em parceria com a Panini, onde 14 figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo FIFA podem ser encontradas exclusivamente em seus produtos. Desde então, embalagens têm sido violadas nas gôndolas dos supermercados.

Em virtude disso, de acordo com o jornal Valor Econômico, a empresa fechou um acordo com redes de varejo para substituir os produtos danificados por novos lotes. Há também relatos de bonificação pela mercadoria avariada, dada a dificuldade de logística para a devolução.

Não há ainda um número para o volume avariado ou valor estimado do prejuízo, mas fotos e vídeos das prateleiras repletas de garrafas violadas, em diversos lugares do Brasil, têm chamado a atenção ao serem publicadas em redes sociais. A ação promocional, de tempo limitado de dois meses, terá seu encerramento na próxima segunda-feira (15).

Nesta edição, os itens colecionáveis ocupam a parte de trás dos rótulos das garrafas de 600 ml e 2,5 L das versões original e zero açúcar. Sem os rótulos, informações obrigatórias por lei — segundo Resolução 727/2022, da Anvisa —, como tabela nutricional, lote de fabricação e validade, deixam de estar disponíveis, o que impossibilita a venda dos produtos que perdem também o código de barras.

