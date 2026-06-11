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Economia
Desemprego

Taxa de desemprego da OCDE se mantém em 5% em abril, perto de mínima histórica

Em relação a março, o desemprego permaneceu inalterado em 21 países da OCDE em abril, caiu em seis e avançou em outros seis

Estadão Conteúdo

Publicado: 11/06/2026 às 09:30

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Carteira de trabalho/Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Carteira de trabalho (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

A taxa de desemprego da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 5% em abril, bem próxima da mínima recorde de 4,8% atingida em junho de 2023, segundo comunicado divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 11. Em relação a março, o desemprego permaneceu inalterado em 21 países da OCDE em abril, caiu em seis e avançou em outros seis.

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desemprego , economia , OCDE
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