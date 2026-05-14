Alta na taxa de desemprego é resultado esperado para um 1º trimestre, avalia IBGE

De acordo com o IBGE, os dados da Pnad Contínua mostram que o mercado de trabalho obedece à sazonalidade esperada para o período

Acaba nesta segunda-feira (29) o prazo para sacar o abono salarial de 2025 (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao primeiro trimestre de 2026 mostram um mercado de trabalho obedecendo à sazonalidade esperada para esse período do ano, avaliou William Kratochwill, analista da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego do país subiu de um piso histórico de 5,1% no quarto trimestre de 2025 para 6,1% no primeiro trimestre de 2026. A taxa aumentou no período em todas as Unidades da Federação.

O instituto pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas. Houve expansão de forma estatisticamente significativa em 15 das 27 Unidades da Federação no período.

"É o resultado esperado para um primeiro trimestre a cada ano. Sempre no primeiro trimestre há um aumento. Isso aconteceu até na pandemia", frisou Kratochwill. "Para todas as Unidades da federação houve um aumento, mas não é suficiente para ser estatisticamente significativo", ponderou.