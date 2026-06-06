Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 32 milhões neste sábado (6); saiba como apostar

Sorteio de prêmio estimado em R$ 32 milhões da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias

Mega-sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 3.015 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 32 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.